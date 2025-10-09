Prefeitura inicia o desassoreamento de córrego no Jardim Santos Dumont









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta quinta-feira (9), o desassoreamento de mais um córrego. Trata-se do local conhecido como “Água Suja”, que fica ao lado da estrada do Elenco, no Jardim Santos Dumont. A promoção do serviço é supervisionada pela Regional São João.

A expectativa é que a escavadeira hidráulica faça a remoção de aproximadamente 300 toneladas de resíduos e detritos que se acumularam no leito do córrego. Com a execução do desassoreamento, será ampliada a capacidade de vazão das águas. Pela programação da Regional São João, os trabalhos no local devem ocorrer até a próxima segunda-feira (13).

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.