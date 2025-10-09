Alunos da EJA de escolas municipais participam de bate-papo com escritora e oficina de criação de contos









Estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) das Escolas da Prefeitura de Guarulhos Mário Lago, no bairro Invernada, Hamilton Felix, no complexo do CEU Jardim Cumbica, e Jorge Amado, no CEU Presidente Dutra, receberam a escritora e jornalista guarulhense Fátima Gilioli para bate-papos e oficinas sobre o gênero conto.

Fátima Gilioli, que é membro da Academia Guarulhense de Letras (AGL), destacou o entusiasmo dos estudantes ao receber de presente uma cópia do livro “A vida em contos…de papel e outras histórias” (publicado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc – Pnab por meio do Funcultura) acompanhar as leituras e se aventurar na confecção de pequenas histórias.

Durante cerca de uma hora e meia, os alunos foram apresentados ao livro e às características dos contos, além de seus subgêneros, como apólogos, fábulas, contos maravilhosos, modernos, entre outros. Na segunda etapa dos encontros, após leitura de dois contos e pequenos exemplos, eles foram estimulados a escrever seu próprio texto, inspirados em um quadro. Durante todo o encontro, os professores acompanharam as atividades e deram devolutivas muito positivas sobre a receptividade dos participantes.

Durante o mês de outubro, já estão programados novos encontros da escritora Fátima Gilioli nas EPGs Manoel Bonfim e Glorinha Pimentel, e também em escolas da rede estadual.