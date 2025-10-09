Jogos Escolares Municipais têm participação ativa de alunos surdos









Os Jogos Escolares Municipais (JEM) destacam a intensa participação de alunos surdos das classes bilíngues das EPGs Crispiniano Soares, Edson Nunes Malecka e Anísio Teixeira. Na manhã da última segunda-feira (6), alunos surdos e ouvintes da EPG Crispiniano Soares participaram dos jogos e esbanjaram graça, colaboração, trabalho em equipe e muita garra nas modalidades do atletismo.

De acordo com a professora Isabella Thimóteo, as modalidades salto à distância, salto em altura, estafeta e arremesso de peso também foram adaptadas dos jogos oficiais para permitir a participação das crianças, surdos e ouvintes, meninas e meninos que jogam juntos.

Alinhada à concepção de Educação Inclusiva da rede municipal, as atividades propostas pelos jogos escolares têm como foco a garantia da participação dos educandos com deficiências em todas as fases do evento, desde as atividades que aconteceram na escola como também das etapas Regional e Municipal.

A etapa regional do JEM 2025 segue até sexta-feira da semana que vem, dia 17, com jogos nos CEUs de Guarulhos em diversas regiões da cidade.