Prefeitura abre quatro UBSs pelo programa Saúde Toda Hora neste sábado









Neste sábado (11), a Prefeitura de Guarulhos manterá abertas quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pelo programa Saúde Toda Hora. As unidades São Ricardo, Belvedere, Santos Dumont e Parque Alvorada funcionarão das 8h às 16h, oferecendo diversos serviços de atenção básica aos usuários do SUS.

O público poderá contar com consultas médicas e exames de Papanicolau, mediante agendamento prévio pelo aplicativo Saúde Guarulhos ou diretamente na unidade. Também estarão disponíveis atendimentos sem necessidade de marcação, como vacinação, retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (com pedido médico), testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de curativos e atendimento das condicionalidades do programa Bolsa Família.

Em sintonia com a campanha Outubro Rosa, as UBSs participantes promoverão atividades educativas sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, dentro das ações do programa Movimenta Saúde.

Serviço:

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere

UBS Santos Dumont: rua Rafael Fernandes, 55, Parque Santos Dumont

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada