Instituto Butantan abre inscrições para mestrado profissional em Biotecnologia e Bioprocessos









O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo, está com inscrições abertas para o mestrado profissional em Biotecnologia e Bioprocessos, com ingresso no 1º semestre de 2026. Interessados podem se candidatar até as 23h59 do dia 5 de dezembro pelo e-mail [email protected]. O curso é totalmente gratuito e voltado para profissionais do ramo biotecnológico com formação em ciências biomédicas, biológicas, farmacêuticas e áreas afins.

Com proposta diferenciada, o programa visa utilizar a expertise dos pesquisadores do Butantan para auxiliar nos desafios do mercado de produtos biológicos. Por isso, os candidatos devem apresentar projetos de interesse biotecnológico que possam ser desenvolvidos no parque tecnológico do Instituto Butantan ou na própria empresa onde trabalham.

Clique aqui para acessar o edital

O objetivo é que o interessado apresente um case do seu cotidiano profissional e, em conjunto com os professores do curso, conduza um projeto de pesquisa que poderá resultar em uma solução para o case específico.

O mestrado profissional tem duração de até 36 meses e é composto por aulas teóricas, atividades práticas, exame de qualificação e defesa da dissertação. As aulas ocorrem quinzenalmente às sextas, das 18h às 22h, e aos sábados, das 9h às 18h.

Podem se candidatar profissionais que concluíram o ensino superior em instituição nacional reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC) ou estrangeira, com a revalidação do diploma de acordo com a Legislação vigente.

As linhas de pesquisa do mestrado profissional em Biotecnologia e Bioprocessos do Instituto Butantan incluem:

Bases moleculares e celulares de patogenicidade bacteriana

Busca por possíveis drogas no combate a doenças parasitárias, por meio do estudo do metabolismo de DNA e epigenética

Resposta imune à infecção

Desenvolvimento de vacinas bacterianas e virais

Diagnóstico de doenças bacterianas e virais