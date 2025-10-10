Ceagesp oferece ponto de apoio ao peregrino em seu entreposto de São José dos Campos, na Via Dutra









Quem estiver a pé na Via Dutra a caminho de Aparecida do Norte conta com uma área de descanso, no km 138,5, em frente ao Entreposto da Ceagesp na cidade de São José dos Campos (SP). Lá, o peregrino pode descansar, usar o banheiro, tomar água, comer alguma coisa, ter apoio de enfermeiros, fazer suas preces em um oratório e receber até massagem para aliviar as dores do sacrifício.

Depois dessa parada estratégica, fica até mais fácil para o peregrino completar a sua jornada de fé até a Basílica de Aparecida. Pela frente, terá ainda mais 75 km de caminhada, ou cerca de um dia de viagem a pé, para chegar até seu destino final no domingo, dia 12 de outubro.

Este é o sétimo ano consecutivo que o Ponto de Apoio ao Peregrino Eugênio de Melo é montado no entreposto Ceagesp em São José dos Campos. Neste ano, em funcionamento desde o dia 8, fica à disposição dos caminhantes até, domingo, Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Tradição

A ação, que é iniciativa da Paróquia Imaculada Conceição, localizada no mesmo bairro onde fica a unidade, já é tradição nesse período. Inicialmente, começou com o restaurante ao lado do entreposto, que oferecia ajuda aos peregrinos que realizavam suas longas caminhadas pela Via Dutra rumo a Aparecida.

A entrada dos caminhantes da fé no entreposto da Ceagesp foi consequência natural. No local, podiam usar os banheiros e as estruturas que normalmente são utilizadas, ao longo do ano, pelos caminhoneiros que frequentam a unidade.

Serviço

Ponto de Apoio ao Peregrino Eugênio de Melo

Onde : Rodovia Presidente Dutra, s/nº – km 138,5 – Distrito Eugênio de Melo, São José dos Campos (SP)

Localização: Google Maps

Google Maps Apoios : local para descanso, alimentação, água, cozinha, enfermaria, oratório e massagem.

: local para descanso, alimentação, água, cozinha, enfermaria, oratório e massagem. Outras informações: Facebook.

SOBRE O ENTREPOSTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Fundado em 28 de dezembro de 1982, localiza-se em um terreno de 120 mil m² à beira da Via

Dutra, tendo 9 mil m² de área construída. Comercializa uma média próxima a 136,4 mil

toneladas anuais, correspondendo a 3,5% do volume total da rede.