Semana da Criança: roteiro de diversão e cultura com o transporte público em Guarulhos









Na Semana da Criança, a Guarupass convida os pequenos a descobrirem Guarulhos de um jeito divertido e acessível, com um roteiro especial que inclui parques, praças e centros culturais. Tudo isso utilizando o Bilhete Eletrônico, que permite circular pela cidade de forma econômica, com integrações entre as linhas municipais. O Diretor Executivo da Guarupass, Márcio Pacheco, reforça que o transporte público também serve para conectar pessoas, criar memórias e ampliar o acesso ao lazer.

Seguindo o pensamento do executivo, a associação indica destinos ideais para passeios em família. Entre eles, o Parque Chico Mendes , se destaca, com brinquedos, áreas para piquenique e um lago repleto de patos e peixes, cenário perfeito para momentos ao ar livre. Outra excelente opção é o Parque Bom Clima, que oferece pistas de caminhada, espaços arborizados e um parquinho muito procurado pelas crianças nos finais de semana.

O Lago dos Patos, em Vila Galvão, é um clássico da cidade e encanta gerações. O local conta com pedalinho, playground, pista de cooper, áreas de descanso e uma bela vista para o lago. Aos finais de semana, o ambiente ganha ainda mais vida com artistas de rua, apresentações e feirinhas gastronômicas. É o destino ideal para quem quer unir lazer, natureza e boas fotos em família.

Outra parada imperdível é o Zoológico Municipal de Guarulhos , localizado dentro do Parque Francisco de Paula Rodrigues Alves. O espaço abriga mais de 400 animais de 100 espécies diferentes, incluindo aves, mamíferos e répteis, além de contar com uma área verde ampla e trilhas educativas. A visita é gratuita e rende uma experiência inesquecível de aprendizado e contato com a fauna.

Para quem prefere atividades culturais e recreativas em ambiente fechado, o Sesc Guarulhos oferece uma programação especial voltada para o público infantil, com teatro, música, contação de histórias e oficinas de arte e movimento. Além disso, o espaço conta com área de convivência, biblioteca e parquinho, garantindo diversão com conforto e segurança.

Já na Praça IV Centenário , localizada no Centro, é possível aproveitar as atividades culturais e feirinhas que costumam ocorrer no mês de outubro, com apresentações infantis e brincadeiras gratuitas.

Cultura e criatividade

Além dos espaços ao ar livre, a cidade oferece opções para estimular a imaginação e o aprendizado. O Espaço Cultural Casa Amarela , no bairro Gopoúva, promove atividades artísticas, oficinas e contação de histórias para o público infantil. Outra dica é a Biblioteca Monteiro Lobato , que possui um acervo dedicado às crianças, com livros interativos e espaços de leitura acolhedores. É uma ótima oportunidade para despertar o gosto pela literatura desde cedo.

Para quem busca um passeio diferente, o Internacional Shopping também costuma preparar atrações especiais no mês das crianças, como brinquedos temáticos e oficinas criativas, tudo acessível por transporte público.

Como chegar com o Bilhete Eletrônico

Com o Bilhete Eletrônico, é possível realizar até quatro embarques em duas horas, pagando apenas uma tarifa, o que facilita o deslocamento entre diferentes atrações no mesmo dia.

• Parque Chico Mendes: Linhas 283 (Pimentas / Vila Galvão) e 282 (Jardim São João / Terminal Vila Galvão).

• Parque Bom Clima: Linhas 286 (Terminal Pimentas / Terminal São João) e 285 (Parque Continental / Terminal Cecap).

• Lago dos Patos: Linhas 283 (Pimentas / Vila Galvão), 282 (Jardim São João / Terminal Vila Galvão) e 440 (Vila Galvão / Internacional Shopping) — desembarque na Avenida Francisco Conde, próximo à entrada do lago.

• Zoológico Municipal de Guarulhos: Linhas 285 (Parque Continental / Terminal Cecap) e 283 (Pimentas / Vila Galvão) — acesso pela Rua Dona Gloria Pagnoncelli.

• Sesc Guarulhos: Linhas 286 (Terminal Pimentas / Terminal São João) e 281 (Terminal São João / Jardim Ottawa) — desembarque na Rua Guilherme Lino dos Santos, próximo ao acesso principal do Sesc.

• Praça IV Centenário: Linhas 283 e 285 (passagem pelo Centro).

• Casa Amarela: Linha 287 (Jardim City / Terminal Pimentas).

• Biblioteca Monteiro Lobato: Linhas 283 e 286 (Centro).

• Internacional Shopping: Linhas 440, 442 e 443 (Vila Galvão / Internacional Shopping).

Dicas da Guarupass para um dia perfeito

Planeje o roteiro com antecedência e confirme horários e trajetos no site ou app da Guarupass. Leve água, lanche e protetor solar para aproveitar com conforto. Use apps como Moovit, CittaMobi ou Google Maps para acompanhar os deslocamentos em tempo real. Aproveite o Bilhete Eletrônico e incentive as crianças a conhecerem melhor a cidade onde vivem!