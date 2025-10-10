Prefeitura anuncia nova escola municipal no Jardim Presidente Dutra









Guarulhos vai ganhar uma nova unidade escolar da rede municipal de ensino na avenida Papa João Paulo I, no Jardim Presidente Dutra. A nova escola oferecerá a alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em período integral, dentre outros aspectos para potencializar a aprendizagem dos educandos.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos vai transformar uma área abandonada e com acúmulo de resíduos em um espaço educacional amplo e arejado, no qual a prioridade máxima é a segurança, a proteção e a aprendizagem dos estudantes. Para tanto, a nova escola oferecerá cinco refeições diárias aos estudantes, favorecendo alimentação equilibrada e balanceada.

Com uma área total de 8 mil metros quadrados, dos quais aproximadamente 3 mil metros quadrados terão área construída, a escola contará com cinco salas de aula, duas salas multiuso, salas administrativas, biblioteca, quadra coberta e playground, além de cozinha e refeitórios amplos. Para a equipe de profissionais que atuarão na nova unidade, o espaço oferecerá ainda copa e área de descanso.

Segurança e proteção

Com foco na segurança e proteção dos educandos, o projeto da nova unidade escolar prevê ainda estacionamento e área para embarque e desembarque dos alunos e manobras das vãs escolares. Os espaços externos também oferecerão faixas de pedestre e sinalização para a circulação de pessoas. No quesito acessibilidade, a escola contará com banheiros acessíveis, piso tátil, rampas, guarda-corpo e pisos impermeáveis.

Práticas sustentáveis

Como forma de minimizar impactos ambientais, fomentar o respeito ao meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais, a nova unidade contará ainda com piso drenante impermeável, permitindo que a água da chuva chegue ao solo com facilidade, e cisterna, para facilitar o armazenamento e reutilização do recurso hídrico.

Dentre os destaques do projeto, que contribuem para o conforto visual e térmico dos estudantes e profissionais, também estão as paredes com jardins verticais e a instalação de placas fotovoltaicas.