Feira de Trabalhabilidade da UNG recebe mais de 40 empresas com vagas de emprego e estágio









A Universidade Guarulhos (UNG) promoverá, na segunda-feira (13), das 17h às 21h, a Feira de Trabalhabilidade com diversas vagas de emprego e estágio sendo ofertadas. Nesta edição, estão confirmadas 40 empresas e a Prefeitura de Guarulhos que estarão no local recebendo currículos. O evento será realizado no saguão do prédio F da Instituição, localizado na rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, 82 – Centro.

Entre as empresas confirmadas estão: CIEE, Sebrae, C&A, McDonald’s, Inter Estágios, Viação Pássaro Marrom, além de organizações que atuam na área de saúde e empreendedorismo. Os candidatos também poderão participar de dinâmicas, sorteios de brindes e acompanhar a palestra do executivo do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Carlos Dias com o tema: “A Matéria-prima do sucesso é o poder de persuadir”.

O evento é aberto ao público, com vagas destinadas para quem possui ensino médio, estudantes de graduação e profissionais em busca de oportunidades ou nova recolocação no mercado de trabalho. Para participar das seleções é necessário que o candidato apresente seu currículo e um documento de identificação.

A coordenadora do curso de Negócio na UNG, Silvana Cesso, informa que o evento é destinado à integração da comunidade e alunos da universidade ao mercado de trabalho, com a possibilidade de criar conexões e criando a possibilidade de novas experiências e conexões profissionais. “A Feira de Trabalhabilidade é um encontro com diferentes empresas, facilitando esse contato direto entre estudantes e profissionais com recrutadores das empresas”, afirma Cesso.