Guarulhos colabora com a segurança no Estado e doa revólveres a cidades do interior









Após renovar os equipamentos da GCM (Guarda Civil Municipal) com 100 pistolas calibre .40, a Prefeitura de Guarulhos doou 42 revólveres calibre 38 às cidades de Taquarituba e Taiúva, em solenidade no Paço Municipal na manhã desta sexta-feira (10).

As armas de fogo estão em perfeito estado de conservação e foram doadas pela GCM de Guarulhos porque foram substituídas por novos equipamentos bélicos, mais modernos, versáteis e eficientes.

Participaram da cerimônia de entrega e assinatura do termo de doação o secretário de Segurança Urbana de Guarulhos, Gilson Hélio, acompanhado do comandante-geral Adjomar Sousa da Silva, do secretário de Segurança e comandante da GCM de Taquarituba, Saulo Bonifácio, e do comandante da GCM de Taiúva, Marcelo Aparecido Ruaro.

A doação fortalece o policiamento nos dois municípios e ressalta o compromisso de Guarulhos na colaboração com a segurança no Estado, ao mesmo tempo em que a Prefeitura promove a renovação e a melhoria da qualidade dos equipamentos.