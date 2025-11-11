Prefeitura leva pessoas com deficiência visual para feira de reabilitação em São Paulo

No último sábado (8), a Subsecretaria de Acessibilidade e inclusão levou 20 pessoas cegas assistidas pela pasta para conhecer a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade 2025 (Reatech), no São Paulo Expo, na Capital. Como forma de estimular a autonomia dos deficientes visuais, após a visita, o grupo acompanhado da orientadora do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), Fernanda Oliveira, realizou uma edição do Rolezinho de Bengala, retornando a Guarulhos todos juntos de transporte público (metrô e ônibus).

Considerada o principal evento do setor na América Latina, a Reatech reúne vários expositores voltados à inclusão e acessibilidade, como fabricantes de equipamentos especiais, tecnologias de reabilitação, além de animais treinados, terapias alternativas, lazer, entre outros.

De acordo com a subsecretária Mayara Maia, participar da Reatech é uma oportunidade incrível para que as pessoas com deficiência conheçam na prática as inovações e tecnologias que promovem autonomia e qualidade de vida.

Mas o que mais dá orgulho, na avaliação da gestora, é ver que, após essa experiência, o grupo pôde retornar utilizando transporte público, colocando em prática o que se trabalha no projeto Rolezinho de Bengala: independência, mobilidade e confiança para ocupar todos os espaços da cidade.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos.