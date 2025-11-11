Guarulhos participa da Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue

Até sexta-feira (14), Guarulhos promove atividades educativas e orientativas em locais de grande circulação para conscientizar a população sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, e reduzir os casos de dengue na cidade, que até 3 de novembro registra 5.366. A iniciativa faz parte da programação da Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue, que teve início na segunda-feira (10).
Equipes de agentes de controle de endemias, biólogos e médicos veterinários realizam a distribuição de panfletos e orientações em pontos estratégicos, como calçadões, feiras livres, universidades e escolas, nas quatro regiões de saúde do município (Centro, Cantareira, São João/Bonsucesso e Pimentas/Cumbica).
A mobilização também conta com a intensificação de visitas a imóveis onde a Avaliação de Densidade Larvária indicou nível de risco, nos quarteirões que compreendem os bairros Cidade Soimco e Jardim Castanha (Cumbica).
Locais contemplados:
Segunda-feira (10):
- Calçadão da Rua Dom Pedro II – Centro (Área comercial e pedestres).
- UNG. Rua Engenheiro Prestes maia, 88, Centro.
- Catedral Diocesana Nossa Sra da Conceição. Praça Tereza Cristina, 1, Centro.
- Ambulatório da Criança. Rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.
- ENIAC. Rua Força Pública, 89, Centro.
- UNISA. Rua Barão de Mauá, 95A, Centro.
- Colégio Tec-X. Rua São Vicente de Paula, 185, Centro.
- Senac Guarulhos. Rua Luiz Faccini, 132, Centro.
Terça- feira (11)
- Praça Oito de Dezembro – Taboão (Área comercial e pedestres).
- UBS Taboão. Rua Maria Elisa, 45, Jardim Tamassia.
- Paróquia Santa Cruz. Rua Maria Elisa, 112, Jardim Tamassia.
- EPG Amador Bueno. Rua Maria Elisa, 10, Taboão.
- EPG Noel Rosa. Rua Adolfo Noronha, s/n, Taboão.
- EPG Profa. Silvia de Cássia Matias. Rua Conceição da Barra, s/n, Taboão.
- Restaurante Popular (fundos). Rua Adolfo Noronha, 49, Jardim Santa Inês.
- Núcleo de Inclusão Produtiva (frente). Rua Adolfo Noronha, 49, Jardim Santa Inês.
Quarta-feira (12)
- Feira-livre na avenida Jurema, Pimentas (área comercial e pedestres).
- EPG Manuel Bandeira. Rua Jutaí, 1411, Cidade Parque Alvorada.
- EPG Martins Pena. Rua Santa Maria do Salto, 70, Parque das Nações.
- EE Parque Jurema III. Rua Jaguaretama, 23, Parque Jurema.
- EE Parque Jurema IV. Rua Turim, 150, Parque Jurema.
- EEPSG Profa. Antonia Viana de Souza. Rua Turim, 192, Parque Jurema.
- CEU Paraíso/Alvorada. Rua Dom Silvério, s/n, Vila Paraíso.
- Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso. Rua São José do Paraíso, 100, Jardim Imperial.
Quinta-feira (13)
- Feira-livre na Avenida Juarez Távora – São João (Área comercial e pedestres).
- CEMEG São João. Rua Taipu, 116, Jardim São João.
- EE Profa. Salime Mudeh. Avenida Sagres, 136, Jardim São João.
- Colégio Bom Jesus e Escola Carlos Magno. Avenida Bom Jesus, 539, São João.
- EE Prof. Hernani Furini. Avenida Bom Jesus, 371, Jardim São João.
- Escola Sandi Miyake Capitão Aviador. Avenida Juarez Távora, 47, Jardim São João.
- EPG Cândido Portinari. Rua Bayer, 66, São João.
- EPG Carlos Drummond de Andrade. Avenida Marcial Lourenço Seródio, 469, São João.