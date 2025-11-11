Guarulhos participa da Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue

Até sexta-feira (14), Guarulhos promove atividades educativas e orientativas em locais de grande circulação para conscientizar a população sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, e reduzir os casos de dengue na cidade, que até 3 de novembro registra 5.366. A iniciativa faz parte da programação da Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue, que teve início na segunda-feira (10).

Equipes de agentes de controle de endemias, biólogos e médicos veterinários realizam a distribuição de panfletos e orientações em pontos estratégicos, como calçadões, feiras livres, universidades e escolas, nas quatro regiões de saúde do município (Centro, Cantareira, São João/Bonsucesso e Pimentas/Cumbica).

A mobilização também conta com a intensificação de visitas a imóveis onde a Avaliação de Densidade Larvária indicou nível de risco, nos quarteirões que compreendem os bairros Cidade Soimco e Jardim Castanha (Cumbica).

Locais contemplados:

Segunda-feira (10):

Calçadão da Rua Dom Pedro II – Centro (Área comercial e pedestres).

UNG. Rua Engenheiro Prestes maia, 88, Centro.

Catedral Diocesana Nossa Sra da Conceição. Praça Tereza Cristina, 1, Centro.

Ambulatório da Criança. Rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.

ENIAC. Rua Força Pública, 89, Centro.

UNISA. Rua Barão de Mauá, 95A, Centro.

Colégio Tec-X. Rua São Vicente de Paula, 185, Centro.

Senac Guarulhos. Rua Luiz Faccini, 132, Centro.

Terça- feira (11)

Praça Oito de Dezembro – Taboão (Área comercial e pedestres).

UBS Taboão. Rua Maria Elisa, 45, Jardim Tamassia.

Paróquia Santa Cruz. Rua Maria Elisa, 112, Jardim Tamassia.

EPG Amador Bueno. Rua Maria Elisa, 10, Taboão.

EPG Noel Rosa. Rua Adolfo Noronha, s/n, Taboão.

EPG Profa. Silvia de Cássia Matias. Rua Conceição da Barra, s/n, Taboão.

Restaurante Popular (fundos). Rua Adolfo Noronha, 49, Jardim Santa Inês.

Núcleo de Inclusão Produtiva (frente). Rua Adolfo Noronha, 49, Jardim Santa Inês.

Quarta-feira (12)

Feira-livre na avenida Jurema, Pimentas (área comercial e pedestres).

EPG Manuel Bandeira. Rua Jutaí, 1411, Cidade Parque Alvorada.

EPG Martins Pena. Rua Santa Maria do Salto, 70, Parque das Nações.

EE Parque Jurema III. Rua Jaguaretama, 23, Parque Jurema.

EE Parque Jurema IV. Rua Turim, 150, Parque Jurema.

EEPSG Profa. Antonia Viana de Souza. Rua Turim, 192, Parque Jurema.

CEU Paraíso/Alvorada. Rua Dom Silvério, s/n, Vila Paraíso.

Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso. Rua São José do Paraíso, 100, Jardim Imperial.

Quinta-feira (13)

Feira-livre na Avenida Juarez Távora – São João (Área comercial e pedestres).

CEMEG São João. Rua Taipu, 116, Jardim São João.

EE Profa. Salime Mudeh. Avenida Sagres, 136, Jardim São João.

Colégio Bom Jesus e Escola Carlos Magno. Avenida Bom Jesus, 539, São João.

EE Prof. Hernani Furini. Avenida Bom Jesus, 371, Jardim São João.

Escola Sandi Miyake Capitão Aviador. Avenida Juarez Távora, 47, Jardim São João.

EPG Cândido Portinari. Rua Bayer, 66, São João.

EPG Carlos Drummond de Andrade. Avenida Marcial Lourenço Seródio, 469, São João.

