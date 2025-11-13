CMIL Fernando Pessoa promove evento para amantes de HQs e animes no dia 22

No dia 22 de novembro, das 14h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos promove o Anime Friends, no Centro Municipal de Incentivo à Leitura (CMIL) Fernando Pessoa, localizado na Praça Estrela, 260, no Jardim Soberana. O evento é gratuito e aberto ao público, com classificação livre.

Os participantes poderão comparecer fantasiados e trazer seus próprios decks de cards para participar das batalhas, além das atividades interativas que acontecerão ao longo da tarde.

A programação do Anime Friends tem como objetivo proporcionar aos participantes uma imersão em batalha épica de cards com personagens de universos, como Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Marvel, DC, Harry Potter, entre outros mangás. Serão duelos cheios de estratégia, imaginação e criatividade. Não é necessário realizar inscrição prévia para participar.

O evento integra a exposição de mangás e HQs (histórias em quadrinhos) no espaço, que convidam o público a criar e a personalizar as suas próprias cartas, explorar as histórias originais dos heróis e a participar num ambiente lúdico que celebra a leitura, a arte e a cultura pop.

Para mais informações, entre contato pelo telefone ou WhatsApp do CMIL Fernando Pessoa: (11) 2087-8640.