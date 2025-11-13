Prefeitura promove ações de zeladoria no Água Azul e no Bonsucesso

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quinta-feira (13) a conservação e o cascalhamento da rua Cerejeiras, no Água Azul. O serviço foi supervisionado pela Regional Bonsucesso.

Com o apoio de uma retroescavadeira, o leito carroçável da via recebeu material reciclado proveniente da usina recicladora da Prefeitura, localizada na região do Cabuçu. A medida tem por objetivo principal melhorar a trafegabilidade no local.

Roçagem

A Regional Bonsucesso também supervisionou a roçagem mecanizada do mato alto às margens de um córrego que fica próximo à estrada Acácio Antônio Batista, no Bonsucesso. A execução do serviço atendeu aos pedidos da população local.

Com o trabalho das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reforça o compromisso de manter e aprimorar a infraestrutura urbana da cidade, priorizando ações que beneficiam diretamente o dia a dia da população.