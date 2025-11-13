Prefeitura abre quatro UBSs pelo programa Saúde Toda Hora no sábado

Neste sábado (15) a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), garantindo acesso ampliado aos serviços da Atenção Primária. As UBSs São Ricardo, Jovaia, Allan Kardec e Marcos Freire, estarão em funcionamento das 8h às 16h, pelo programa Saúde Toda Hora.

Os serviços incluem consultas médicas, coleta de Papanicolau, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), realização de curativos, retirada de medicamentos prescritos e descarte correto de remédios vencidos ou em desuso, além de vacinação.

Também serão realizados atendimentos relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família e atividades de educação do programa Movimenta Saúde, alinhadas às campanhas Novembro Azul e Novembro Negro, que, respectivamente, buscam conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem e sobre o enfrentamento ao racismo, à discriminação e às desigualdades sociais.

A UBS Marcos Freire oferecerá também atendimento odontológico, que, assim como as consultas médicas e o exame Papanicolau disponíveis nas quatro unidades, deve ser agendado previamente na própria UBS ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Allan Kardec: rua Ipacaeta, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire