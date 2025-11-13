Thiago Brennand é transferido para penitenciária superlotada em Guarulhos

O empresário Thiago Brennand, de 45 anos, foi transferido do presídio de Tremembé, conhecido como o “presídio dos famosos”, para uma penitenciária em Guarulhos. Condenado a mais de 20 anos de prisão por crimes sexuais, Brennand havia sido acusado de levar uma vida de regalias em Tremembé, com visitas íntimas, privilégios e banhos de sol prolongados. A transferência para Guarulhos, solicitada pela própria defesa, o coloca agora em um ambiente de regras mais rígidas e disciplina mais severa.

Detido em Tremembé desde julho de 2024, o empresário também teria se envolvido em conflitos com o ex-jogador Robinho, que cumpre pena no mesmo local. A penitenciária da cidade tem capacidade para 1.059 presos, mas abriga atualmente mais de 2 mil detentos. Especialistas apontam que o presídio de Guarulhos abriga criminosos de perfis mais variados e perigosos, diferente de Tremembé, que concentra réus de grande repercussão pública. A mudança ocorre em meio à reestruturação de Tremembé, que deixará de receber presos famosos.

As condenações de Brennand começaram em outubro de 2023, com uma pena de 10 anos por estupro. Um mês depois, ele recebeu nova sentença de quase dois anos por agressão, e em 2025 foi condenado novamente a oito anos de prisão por outro estupro, totalizando mais de duas décadas de prisão.