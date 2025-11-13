Muca Muriçoca: o fenômeno da internet que conquistou o Brasil estará no Animexgeek 2025





Ele começou como um simples criador de conteúdo durante a ascensão do YouTube no Brasil e hoje é uma das figuras mais carismáticas e queridas do universo geek e digital. Muca Muriçoca transformou uma brincadeira entre amigos em uma carreira de sucesso, marcada por milhões de visualizações, uma legião fiel de fãs e um estilo inconfundível — espontâneo, divertido e próximo do público.

Com seu humor irreverente e jeito despretensioso, Muca — nome artístico de Murilo Cervi — conquistou espaço entre os principais criadores de conteúdo do país, transformando o cotidiano dos eventos e o comportamento dos jovens em puro entretenimento. Desde 2011, seu canal no YouTube reúne humor, improviso e interação com o público em quadros que se tornaram clássicos, como “Reportagens Mucamídia”, “Pega, Mas Não Se Apega” e “Cantadas Enfadonhas”.

Famoso por circular por eventos geek, festas e convenções em todo o Brasil, Muca entrevista o público com perguntas inusitadas, brincadeiras e uma boa dose de sarcasmo. Essa mistura de humor popular e autenticidade o tornou um dos comunicadores mais influentes da internet brasileira, com milhões de inscritos e visualizações acumuladas. Seu carisma também o levou à televisão, com participações marcantes em programas como Pânico na TV, Legendários e The Noite com Danilo Gentili.

E em 2025, os fãs de Guarulhos terão a chance de vê-lo de perto: Muca Muriçoca estará no Animexgeek, o maior evento geek da cidade, no dia 23 de novembro. A presença dele promete arrancar risadas e criar momentos inesquecíveis com o público. Carismático e autêntico, Muca segue provando que o segredo do sucesso está em ser verdadeiro, divertir e saber rir de si mesmo — uma marca que o tornou ícone da cultura pop e da comunicação digital no Brasil.

Serviço

Evento: Animexgeek 2025

Data: 22 e 23 de novembro

Endereço: Espaço Inter – avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande

Ingressos: sympla.com.br/evento/animexgeek