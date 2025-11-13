‘Serial killer’ de Guarulhos é transferida para a Penitenciária de Tremembé





A universitária Ana Paula Veloso Fernandes, acusada de quatro homicídios cometidos por envenenamento, foi transferida para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, segundo confirmou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Sua irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, também investigada pelos mesmos crimes, foi levada para uma unidade prisional em Santana, na zona norte da capital. A SAP não informou a data exata da chegada de Roberta ao presídio conhecido por já ter abrigado nomes de grande repercussão.

O advogado de Ana Paula, Almir da Silva Sobral, relatou ter conversado com a cliente por videoconferência após a transferência. Segundo ele, a jovem demonstrava estar em choque e parecia compreender a gravidade da situação. O defensor afirmou ainda que Ana não confessou os assassinatos, apenas descreveu como ocorreram.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), as irmãs agiam em conjunto entre janeiro e maio de 2025, em Guarulhos, na capital paulista e em Duque de Caxias (RJ). Ana Paula seria responsável pela execução das vítimas, enquanto Roberta cuidava do planejamento, da ocultação de provas e da obtenção de lucros. As investigações apontam que as mortes ocorreram por meio de veneno colocado em alimentos e bebidas, e que as suspeitas utilizavam códigos como “TCC” para se referirem aos crimes.

O Ministério Público apresentou denúncia formal contra Roberta em outubro, e a Justiça converteu a prisão temporária das duas em preventiva. Ana Paula foi classificada pelo juiz como uma “verdadeira serial killer”, devido ao nível de frieza e organização dos assassinatos. A Polícia Civil de São Paulo continua investigando o caso e apura a existência de possíveis novas vítimas, inclusive fora do estado.