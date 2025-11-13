Biossegurança e Zoonoses reforçam saúde municipal em Guarulhos





A Prefeitura de Guarulhos deu um passo importante na proteção da saúde pública e ambiental com a realização de um ciclo de capacitações sobre Doenças Zoonóticas e Biossegurança. O treinamento, promovido pela parceria entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, visou preparar profissionais para lidar com infecções naturalmente transmitidas entre animais e humanos.

A importância da iniciativa é evidente, dada a estatística da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) de que 60% dos agentes que causam doenças em humanos são de origem animal e que 75% das doenças infecciosas emergentes têm a mesma origem. Esses patógenos zoonóticos desempenham um papel fundamental no surgimento de novas epidemias e pandemias.

O trabalho intersetorial é formalizado pela Portaria Nº 147/2025, que instituiu o Grupo Técnico Intersetorial de Doenças Zoonóticas, contando com a participação de profissionais do Verde, Clima e Sustentabilidade, Segurança Urbana e Proteção e Defesa Civil.

As capacitações ocorreram em duas datas, 22 de agosto e nesta terça-feira (11), e foram sediadas no Zoológico Municipal de Guarulhos. Cerca de 50 profissionais de instituições como a Guarda Civil Ambiental, o Zoológico Municipal e funcionários do Lago dos Patos participaram ativamente.

O programa de treinamento abordou temas essenciais para a prevenção e resposta a esses agravos. Entre os tópicos discutidos estavam os conceitos sobre doenças zoonóticas, a importância da imunização, o fluxo e manejo das doenças de notificação compulsória, os agravos zoonóticos mais relevantes para o cenário municipal e as medidas de prevenção e precaução necessárias.

Essa capacitação reafirma o compromisso da administração municipal em fortalecer a segurança e a saúde da população, reconhecendo a importância da abordagem, que integra a saúde humana, animal e ambiental.