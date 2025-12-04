Árias e Canções leva a música clássica ao auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos







Na noite de segunda-feira (1), o concerto Árias e Canções, em parceria com o grupo Guarucellos, reuniu mais de 120 pessoas no auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos para ouvir música clássica. Coordenada pelo professor Adriano Vasconcelos, a apresentação levou ao palco 17 alunos da instituição, além dos artistas convidados Grasiela Prado, Salomão Coronel e Solange Prado.

O projeto oferece aos estudantes a prática de técnica vocal e de música de câmara, ou seja, música feita em pequenos conjuntos vocais acompanhados de piano. A apresentação contou com peças de compositores renomado como Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Bononcini, John Francis Wade, Johannes Brahms e Luciano Gallet.

As apresentações de final de ano fazem parte de uma agenda especial em celebração à finalização do ano letivo e reúnem nos palcos da cidade os talentos transformados em sala de aula durante o projeto. De acordo com diretor do departamento, maestro Marcelo Mendonça, apresentar-se em público faz parte da formação musical profissional oferecida no Conservatório Municipal de Artes. Faz o aluno passar por essa sensação única de receber o apoio de amigos e familiares.

Alunos

Subiram ao palco na apresentação os alunos Denise Chaves Galdino Ramos, Laura Prado, Nayara Aline Bernardino Testae, Rosilda Rodrigues, Simone Minhoto Queiroz, Thayná Mendes da Silva, Bianca Barbará de Oliveira, Layla Chaves Galdino Ramos, Yara Chaves Galdino Ramos Rodrigues, Felipe Canvas, André Lopes de Oliveira, Marcel Santos, Lucas Felipe Cardozo, Abel Muller, Gustavo Mascari de Oliveira, Nivaldo Porto e Maria da Graça Maranhão Dias Gonçalves.