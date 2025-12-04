Prefeitura entrega títulos de propriedade para mais de 1.300 famílias em 11 meses







Um total de 1.304 famílias já foram contempladas pela Prefeitura de Guarulhos com o documento oficial de suas moradias em 2025. No sábado (29), o auditório do Teatro Adamastor ficou lotado durante a cerimônia de entrega de 589 títulos de propriedade realizada pelo prefeito Lucas Sanches, acompanhado do secretário de Habitação, Pastor Anistaldo, entre outras autoridades.

A iniciativa faz parte do programa A Casa É Minha, coordenado pela Secretaria de Habitação, que promove a regularização fundiária permitindo aos munícipes moradia digna, segurança jurídica e acesso a serviços públicos.

Na oportunidade, foram beneficiadas pelo programa pessoas que vivem no Jardim Centenário (200 famílias), Vila Nova Cumbica (184 famílias), Jardim Miranda (10 famílias), Jardim Ponte Alta II (78 famílias), Jardim Nova Canaã (76 famílias) e Jardim Angélica (41 famílias).

Há casos em que se aguardaram décadas para que os processos de regularização de suas residências terminassem, como é o caso das dez famílias que moram no loteamento Jardim Miranda, que esperaram 45 anos e das 41 do Jardim Angélica, que esperaram mais de 30 anos.

Já a conclusão do processo de regularização dos imóveis de 200 famílias do condomínio Centenário I demorou 15 anos.