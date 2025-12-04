Guarulhos realiza Virada Inclusiva 2025 ‘Presença, Voz e Pertencimento’, no Adamastor







Neste sábado (6), Guarulhos realizará a Virada Inclusiva 2025 “Presença, Voz e Pertencimento”, das 9h às 13h, no Salão de Artes do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo). Artistas com e sem deficiência interessados em se apresentar no Sarau Aberto com esquetes, músicas, declamação de poesias ou outras performances rápidas podem se inscrever pelo telefone ou WhatsApp (11) 2414-3685. As vagas são limitadas.

A ação da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, faz parte da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e reforça o compromisso do município com políticas públicas de inclusão, acessibilidade e participação social.

Para a subsecretária Mayara Maia, Guarulhos segue firme no compromisso de promover políticas públicas que garantam acessibilidade, participação social e respeito às pessoas com deficiência. Celebrar talentos e fortalecer a visibilidade das pessoas com deficiência é reafirmar que ninguém deve ficar de fora. Esta virada é de cada um, é de todos.

Programação

O evento prevê diversas atividades como apresentação da Banda do Silêncio, atrações artísticas acessíveis, apresentações culturais e participação especial do Canil da Guarda Civil Municipal. Durante todo o evento, o público poderá conferir duas exposições: Cadeirart (mostra de arte e inclusão produzida por pessoas com deficiência) e exposição do artista plástico Diego com pinturas autorais e acessíveis.

Vale destacar que a Virada Inclusiva é um movimento gratuito de caráter cultural, esportivo e educativo que promove a participação conjunta de pessoas com e sem deficiência em atividades que fortalecem a convivência e o direito ao acesso à cidade.

Haverá participação de instituições parceiras, coletivos, grupos artísticos e voluntários, reafirmando Guarulhos como cidade comprometida com inclusão, diversidade e cidadania.