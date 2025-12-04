Mostra da EJA marca encerramento do processo formativo do programa LEIA







Professores e educandos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) participaram na noite de terça-feira (2) do Releia EJA 2025, no Teatro Adamastor, reunião de encerramento do processo formativo do programa LEIA, que reflete o trabalho realizado durante todo o ano. A partir do tema “A leitura como instrumento de equidade: porque o acesso ao conhecimento não tem tempo e nem idade”, foram apresentadas mostras culturais e exposição de trabalhos dos educandos.

O encontro também reuniu práticas docentes exitosas, desenvolvidas ao longo dos semestres com base no currículo da rede municipal e temáticas abordadas durante os encontros presencias com educadores do Ciclo I.

O Programa LEIA contou com ampliação e fortalecimento dos estudos por meio da Plataforma AVA e adesão ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, além de parceria com os coordenadores pedagógicos, educadores das diferentes linguagens e parcerias externas complementares ao processo de alfabetização e letramento.

Os alunos Raimundo Joel Abrantes de Oliveira, da EPG Antônio Gonçalves Dias, e Adailson Silva dos Santos, da EPG Darcy Ribeiro, mediaram as apresentações, demonstrando autonomia e protagonismo no processo de aprendizagem.

Dentre a programação do encontro, merecem destaque a apresentação de dança “Nas cores do mundo há um espetáculo da diversidade”, com educandas da EPG Profª. Jeanete Beauchamp, e leitura do poema “Diversidade”, por Gustavo Guilherme da Silva Galdino (Ciclo II), em homenagem à educanda Maria Aparecida da Silva (Ciclo I). Os educandos da EPG Crispiniano Soares também participaram com o repente “EJA – Direito de Todos”, por Agenor Ramos dos Santos (Ciclo I) e “Conto africano de Natal”, por Antônio Erinilson de Souza Rocha (Ciclo II).

A programação destacou ainda o compartilhamento de práticas dos educadores Vicente Alves Batista, da EPG Glorinha Pimentel, que compartilhou prática pedagógica com a educanda Ana Luiza Ramos da Silva; Natan Ferreira, da EPG Deucélia Adega Peras; e Andréa Akemi Kagueyama dos Santos, Maria do Carmo Cesar dos Santos Hegeto, Edson Ribeiro Santos (Educação física) e Rita de Cássia Neres Andrejauskas (Arte), da EPG Anísio Teixeira, que promoveram visita ao Museu do Futebol durante o desenvolvimento do projeto “Uma viagem pela história do nosso esporte”.

A educadora Caroline Rocha de Almeida, da EPG Manoel Bomfim, fez um relato reflexivo do processo formativo e a professora Analice Queiroz da Silva, uma homenagem à educanda Maria Aparecida da Silva, destaque da capa da unidade de estudo 16 do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), cuja história de vida e de superação como cadeirante emocionou a todos.