Curso de planejamento para aposentadoria conclui turma de servidores







Noventa servidores da Prefeitura de Guarulhos que já podem se aposentar, estão próximos ou já se aposentaram concluíram o curso do Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento, o Prepara, nesta quinta-feira (4), no auditório do Adamastor, no Macedo. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Eduardo da Silva, participou da última aula do curso e entregou os certificados de participação.

A iniciativa tem o objetivo de preparar os funcionários públicos para a aposentadoria, através de informações e esclarecimentos sobre legislação, direitos sociais, educação financeira, envelhecimento, estímulos a novos projetos de vida, entre outros.

Desenvolvido pela Escola de Administração Pública Municipal (Esap) de Guarulhos, ligada ao Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o curso foi iniciado na segunda quinzena de agosto e contou com 14 encontros presenciais de quatro horas de duração cada. Uma nova edição é prevista para o primeiro semestre de 2026.

A aposentadoria é uma situação definitiva, de acordo com a coordenadora da Escola de Administração Pública Municipal (Esap), Renata Grota. A ideia é que o funcionário público, ao término de sua carreira profissional, se aposente de forma segura e que o Prepara o auxilie a construir novos projetos.

Com 40 anos de serviço público, a psicóloga Alice Ayako Horiatua no Centro de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi Centro), da Secretaria da Saúde, considerou o Prepara uma oportunidade única, de aprendizado, de reflexão sobre um futuro de novos desafios.

Já o professor de educação física Ademir Manconar, servidor há 29 anos na Secretaria de Esporte e Lazer, revelou que mesmo com o passar do tempo, ainda carrega dúvidas e o curso trouxe esclarecimento, direcionamento e aprendizado. Ele pretende seguir trabalhando até surgir uma nova edição do programa de desligamento voluntário.

Para a professora Julia Picolo Batista, com 26 anos de serviços prestados, o Prepara trouxe clareza para a tomada de decisão. Ela iniciou o curso com a sensação de que a aposentadoria era mais um castigo do que um benefício e que ficar no sofá de casa era algo que a iria assombrar. Desde então, entendeu que esse registro mental veio da cultura, e que embora saiba que existe o luto do desligamento, também há vida para se viver, depois de aposentar. Agora se sente fortalecida e com o esclarecimento necessário para entrar no novo e merecido ciclo.