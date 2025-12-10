Prefeitura de Guarulhos mobiliza equipes de emergência durante passagem de ciclone extratropical







Em razão da passagem de um ciclone extratropical pela Região Metropolitana de São Paulo, ventos de até 90 quilômetros por hora atingiram o município de Guarulhos, provocando queda de árvores e outras consequências nesta quarta-feira (10).

Para proteger a população dos fortes ventos causados pelo ciclone, o Natal Iluminado no CEMEA Chico Mendes e no Parque Júlio Fracalanza, previstos para a noite desta quarta-feira, foram suspensos. O Bosque Maia teve seu fechamento antecipado para 18h.

A Prefeitura de Guarulhos mobilizou equipes de emergência para atuarem no evento climático desde o início da manhã. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil atendeu 65 ocorrências até a tarde desta quarta-feira, sendo 50 quedas de árvores, 10 destelhamentos, 4 riscos estruturais (muros e fachadas) e 1 poste energizado comprometido. Duas vítimas com escoriações leves foram atendidas pelo SAMU.

As secretarias de Administrações Regionais e de Verde, Clima e Sustentabilidade atuaram na retirada das árvores e a Secretaria de Mobilidade Urbana auxiliou na organização do tráfego. EDP, companhia responsável pela energia elétrica, está retomando a distribuição nos locais afetados pelo ciclone extratropical.

Os riscos continuam nesta-quinta-feira (11). Em caso de emergência, a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199. A colaboração de todos é essencial para minimizar os impactos das condições climáticas adversas e preservar a segurança da população.