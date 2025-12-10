Prefeitura realiza remoção de resíduos em cinco bairros da região de Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (10) a remoção de resíduos descartados irregularmente em vias localizadas no Jardim Presidente Dutra, Inocoop, Cumbica, Cidade Jardim Cumbica e no Parque São Luiz. As equipes que realizaram o serviço foram acompanhadas de perto pela Regional Cumbica da SAR.

No Jardim Presidente Dutra, um conhecido ponto viciado localizado na rua Itaparantim voltou a ser limpo. Ainda no bairro, um sofá foi retirado da calçada na rua Ipacaetá.

Ao lado do Jardim Presidente Dutra, agora no Conjunto Residencial Inocoop, as remoções de resíduos ocorreram nas ruas B, David Nasser e Jardim Filho, além da praça L. Nos três locais a equipe precisou utilizar uma retroescavadeira.

Em Cumbica, na rua Damião Lins de Vasconcelos, a equipe removeu móveis que estavam no passeio. No Cidade Jardim Cumbica, o serviço foi desenvolvido na rua Tenente Aviador Aly de Paula. No local foi utilizada uma retroescavadeira para retirar diversos móveis descartados.

Já no Parque São Luiz, a remoção do descarte irregular ocorreu na rua Uiraúna.

Bocas de lobo

Em atendimento às solicitações de munícipes, a Regional Cumbica realizou a troca de tampas de bocas de lobo localizadas nas ruas Marinópolis e Itaparantim, no Presidente Dutra, e na avenida Papa João Paulo I, próximo ao novo trevo de Cumbica.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.