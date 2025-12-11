Delegação de Guarulhos viaja para disputar os Jogos Abertos do Interior

Nesta quinta-feira (11), a delegação que representará Guarulhos nos Jogos Abertos do Interior viaja para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde acontece a competição.

A delegação é composta por 133 pessoas, entre atletas, comissão técnica e staff. A abertura acontece nesta sexta-feira, às 18h, na Cava do Bosque – Ribeirão Preto, e as disputas seguem até dia 21 de dezembro.

Os Jogos Abertos do Interior Vale são organizados pela Secretaria Estadual de Esportes, em conjunto com a Prefeitura de Ribeirão Preto, que sedia o evento.

Antes do embarque, o secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, desejou boa sorte aos atletas. “Estamos na torcida por todos os atletas que estarão representando a cidade. Eles conquistaram a vaga nos Jogos Regionais e agora defendem as cores de Guarulhos nos Jogos Abertos. Desejo sorte e boa competição para todos.”