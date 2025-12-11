Parques Chico Mendes e Fracalanza recebem Papai Noel e iluminação natalina nesta sexta-feira







Grande festa com a chegada do Papai Noel e inauguração da decoração de Natal nos parques Cemea Chico Mendes (Pimentas) e Júlio Fracalanza (Vila Augusta) acontece nesta sexta-feira (12), das 17h às 21h, com participação de diversos personagens natalinos, garantindo diversão para toda a família.

Como tradição, a inauguração da iluminação natalina reúne moradores de diferentes regiões da cidade, proporcionando uma atmosfera de pura alegria e criando memórias especiais.

A programação no Chico Mendes inclui interação com os personagens, algodão doce, pipoca, chuva de “neve” em espuma, apresentações de dança e muito mais. No Parque Fracalanza, o evento contará com DJ, muita música, esculturas de balões e brinquedos infláveis.

Além da inauguração das luzes nos parques, durante o mês de dezembro, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, oferece comemorações natalinas gratuitas nos centros educacionais para toda a população.

O Parque Júlio Fracalanza está localizado na rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta. Já o CEMEA Parque Chico Mendes fica na avenida José Miguel Ackel, 1.100, Vila Isabel.