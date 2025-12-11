Prefeitura combate efeitos de ciclone extratropical com recorde de ações em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos atualiza nesta quinta-feira (11) as ações de combate aos efeitos do ciclone extratropical, que provocou ventos de até 90 quilômetros por hora, iniciadas em todas as regiões do município na manhã da última quarta-feira.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil registrou recorde de atendimentos de ocorrências, 80 até a manhã desta quinta-feira (12), sendo 60 quedas de árvores, 15 destelhamentos, 4 riscos estruturais (muros e fachadas) e 1 poste energizado comprometido. Duas vítimas com escoriações leves foram atendidas pelo SAMU.

Para proteger a população dos fortes ventos causados pelo ciclone, o Natal Iluminado no CEMEA Chico Mendes e no Parque Júlio Fracalanza, previstos para a noite de quarta-feira, foram remarcados para sexta-feira (12). Também na quarta, o Bosque Maia teve seu fechamento antecipado para 18h e, caso os ventos continuem com forte intensidade, pode ter seu horário de funcionamento alterado nesta quinta.

As secretarias de Administrações Regionais e de Verde, Clima e Sustentabilidade atuaram na retirada das árvores e a Secretaria de Mobilidade Urbana auxiliou na organização do tráfego e fez o reparo de semáforos apagados em sete cruzamentos. A EDP, companhia responsável pela energia elétrica, retomou 85% da distribuição nos locais afetados pelo ciclone extratropical.

Os riscos continuam nesta-quinta-feira (11). Em caso de emergência, a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199. A colaboração de todos é essencial para minimizar os impactos das condições climáticas adversas e preservar a segurança da população.