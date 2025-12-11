Guarulhos conquista nove medalhas em campeonatos no final de semana

Guarulhos segue conquistando bons resultados nas competições esportivas. No fim de semana, durante as comemorações do aniversário 465 anos, as equipes que representam a cidade garantiram nove medalhas em diversos campeonatos.
No sábado (6), a equipe IGAFEL/Mamonas/Guarulhos foi vice-campeã na Taça Raízes da Amazônia, torneio regional de futebol para amputados realizado na cidade de Belém (PA). Na final, o placar foi de 2 a 0 para o AADFEPA A.
Ainda no sábado, a equipe juvenil masculina de handebol Aciseg/Guarulhos venceu a cidade de Mongaguá por 26 a 23 e ficou na terceira colocação da Liga Paulistana da modalidade. O jogo aconteceu no Ginásio Fioravante Iervolino.
Já no domingo (7), o tênis guarulhense foi representado por Manuela Camargo, que se sagrou vice campeã no campeonato YCP categoria G2 11F, que aconteceu em São Paulo.
Apagebask/Guarulhos brilha
Pela Liga Paulista de Basquete, a equipe sub-17 masculina foi vice-campeã na Série Bronze, com o placar de 38 a 33 para o Instituto Greens, em partida realizada em Diadema.
No sub-19 masculino, pela Série Ouro, os guarulhenses foram campeões ao vencer o Guardians/São Miguel por 58 a 55, em Itaquaquecetuba. E no sub-15 masculino, mais um ouro com o placar de 57 a 40 contra o Mello Dante, em disputa realizada em Mauá.
Pela NCB – Nova Copa de Basquete, a Apagebask/Guarulhos garantiu mais três medalhas. Pelo sub-15 feminino Série Ouro, a equipe foi campeã ao vencer São Bernardo por 61 a 27, em disputa realizada no CSE João do Pulo.
O sub-13 masculino foi vice-campeão, em disputa com o CS Paulistano, que terminou em 48 a 25, jogando em São Paulo. E o sub-17 feminino foi campeão, ao vencer Praia Grande por 56 a 18, no CSE João do Pulo.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comemorou as conquistas. “Foi um fim de semana especial onde conseguimos comemorar o aniversário da cidade com grandes conquistas no esporte guarulhense. Estamos felizes em acompanhar esses resultados no alto rendimento”.