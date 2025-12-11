Zoológico realiza atividade em comemoração ao Dia Mundial do Solo







O Zoológico de Guarulhos convida o público para uma atividade especial, nos dias 16 e 18, das 10h às 15h (intervalo entre 13h e 13h30), em comemoração ao Dia do Solo, 5 de dezembro. Os participantes vão aprender como o solo é essencial para a vida não só das plantas, mas também dos animais até a água que chega aos nossos rios e aquíferos.

Durante a visita que tem ponto de encontro no auditório do zoo, os visitantes poderão explorar o funcionamento do solo como base da biodiversidade, entender sua relação com a qualidade da água e descobrir como diferentes animais o usam, o modificam e dependem dele para sobreviver. A exposição conta também com animais taxidermizados, fósseis, moldes de pegadas e outros materiais interativos.

A programação inclui ainda o jogo educativo “A Fauna e o Solo”, no qual o público tenta adivinhar animais a partir de pistas sobre suas relações com o solo.

Ao final, serão distribuídas mudas de espécies nativas e composto orgânico, incentivando o cuidado com o solo em casa e reforçando a importância da conservação ambiental.

Exposição “Mulheres na Ciência”

O Museu do Zoo recebe a exposição “Mulheres na Ciência” até janeiro de 2026. A iniciativa do Museu Catavento destaca a trajetória de 12 cientistas de diferentes épocas, nacionalidades e áreas do conhecimento.

Com painéis informativos, a mostra convida o público a refletir sobre o papel das mulheres na construção da ciência e a importância da igualdade de gênero na pesquisa e na conservação da natureza.

Visitação gratuita de terça à sexta, das 9h às 15h30

Serviço

O Zoológico e Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita.