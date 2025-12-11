Prefeitura finaliza obra de galeria na Estrada do Itaim







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta quinta-feira (11) o fechamento da galeria em um trecho da Estrada do Itaim, na região dos Pimentas. A obra foi executada pela Regional Pimentas e teve por objetivo principal a captação da água da chuva, levando-a diretamente ao rio Tietê.

A obra conta com 190 metros de tubulação, o que permitirá mais eficiência na captação da chuva. Para implantar o novo sistema, foi preciso remover e limpar os resíduos no local, além de promover uma pequena elevação da via.

De acordo com a Regional Pimentas, após a finalização da obra, o trecho da estrada será pavimentado por meio do programa Mão na Massa, que utiliza piso intertravado.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das oito regionais da SAR, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando a execução de ações de zeladoria que beneficiam a população.