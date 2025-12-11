Movimento Cultural leva programação gratuita ao bairro do Taboão neste domingo

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza neste domingo (14), das 11h às 19h, mais uma edição do Movimento Cultural Guarulhos, que ocupará a rua São Sebastião da Boa Vista, 220, no Taboão, com atividades gratuitas de música, teatro, circo, cinema, brincadeiras e ações formativas abertas a toda a comunidade.
O projeto tem como objetivo descentralizar o acesso à cultura, levando programação qualificada aos bairros e ampliando as oportunidades de fruição cultural nas regiões periféricas da cidade.
Para o secretário de Cultura e Turismo, João Márcio Vaz, o evento reforça o compromisso da atual gestão com políticas culturais estruturantes. Segundo o titular da pasta, levar grandes eventos culturais para as regiões mais distantes do centro fortalece vínculos comunitários, valoriza os artistas locais e reafirma que a cultura é um direito de todos.
Destaques da programação
Um dos principais destaques desta edição é o Cinema na Rua, com exibições de desenhos, curtas brasileiros, filmes internacionais e documentários ao ar livre. Também integra a agenda o Espaço Brincadeira de Todos os Tempos, voltado para crianças e famílias, com oficinas, vivências lúdicas, contação de histórias e palhaçaria ao longo do dia.
No Palco Principal, o público poderá acompanhar apresentações musicais e performances que percorrem diferentes ritmos e expressões culturais. Parquinho e brinquedos infláveis estarão disponíveis gratuitamente das 11h às 17h.
Programação
Palco Principal
11h – DJ Judeu
12h – Will Nygma Show
13h – DJ Judeu
14h – PowerFunk 80 – Soul Train
16h – Forró Jorge Patrick
17h – Cortejo – Escola de Samba Império de Guarulhos
18h – Grupo Risueto – Samba
19h – Encerramento
Cinema & Teatro
11h – Espetáculo Pelos Cantos do Brasil – Cia Bando de Taruíra
12h – Cinema: Desenhos e Curtas Brasileiros
13h – Show de Mágica Viva – Marcos Lyra
14h – Cinema: Curtas e Desenhos Mundiais
15h – Espetáculo Caminhos de Um Circense – Ciafa
16h – Cinema: Cinema Brasileiro
17h – Cinema: Documentários sobre Periferias
Espaço Brincadeira de Todos os Tempos
11h – Cia Chegança convida: Limonete e Pamela Mendes
12h – Canta Brasil – Edson Telles
13h – Espetáculo Pimenta na Perna de Pau
14h – Palhaço Guaraná e Suas Brincadeiras
15h – Contação de Histórias: As Peripécias de Lorita
16h – Brincadeiras Circenses
Parquinho e Brinquedos Infláveis
Disponíveis das 11h às 17h
Serviço
Movimento Cultural Guarulhos – Edição Taboão
Domingo, 14 de dezembro
11h às 19h
Rua São Sebastião da Boa Vista, 220 – Taboão, Guarulhos
Entrada gratuita | Classificação livre