Cata-Tralha atende Vila Barros e mais 14 bairros no final de semana







Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (14) pelas ruas do Vila Barros, Jardim Eliana, Jardim Santa Bárbara, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Flor do Campo, Vila Monteiro Lobato, Jardim São Francisco, Parque Cecap e Jardim Flórida. No domingo (14) os bairros atendidos serão Jardim América, Jardim Monte Carmelo, Jardim Alvorada, Jardim São Francisco, Jardim Ipanema, Jardim Scyntila

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado – 13 de outubro

Vila Barros

Alameda Manuel Jesus de Freitas, alameda Rufino Alves Lopes, rua Alecsander Alves, rua Aparecida Goiana, rua Aporé, rua Aragoiania, rua Aurora do Norte, rua Bela Vista de Goiás, rua Betel, rua Boca do Acre, rua Caldas Novas, rua Canutama, rua Caravari, rua Carlos Korkischko, rua Carmo Venditti, rua Cartola Compositor, rua Castelo Branco, rua Constantino Burato, rua Cristolândia, rua Cruz Machado, rua Dora, rua Doris Guimarães, rua Eugênio Diamante, rua Fonte Boa, rua Fortaleza de Minas, rua Guarapuava, rua Irua, rua Ituiutaba, rua Jatal, rua Jorge Veiga, rua José Caldeira, rua José Gomes Otero, rua João Bertelli, rua Lagoa da Prata, rua Manoel da Cruz Filho, rua Mar Vermelho, rua Marcelo Francisco, rua Maria Innocência Oliva Barbosa, rua Nossa Senhora de Lourdes, rua Padre Cláudio Arenal, rua Palmeiras de Lagoas, rua Palminópolis, rua Parauna, rua Pedro Volpi, rua Raul Gutierrez, rua Ribeirão das Neves, rua Rio Vermelho, rua Rufino Alves Lopes, rua Sabinópolis, rua Senhora do Porto, rua São Domingos do Prata, rua São Miguel dos Campos, rua Ubaí, rua Vinte e Nove de Janeiro, rua Vinícius de Moraes, rua Virginópolis, rua Águas Limpas, viela Acarajé, viela Pontal, viela Santana do Pirapama, viela do Carmo, avenida Otávio Braga de Mesquita (690 a 2.000).

Jardim Eliana

Rua Campanário, rua Cromínia, rua Frei Inocêncio, rua Joãozinho, rua Maravilhas, rua Palmeiras de Alagoas, rua Santa Luzia do Norte, rua Waldomiro José Antônio, viela Bandolim, viela Bonny, viela Itambacuri, viela Sardoa.

Jardim Santa Bárbara

Avenida Santa Bárbara, rua Cornélio Procópio, rua Esmeralda, rua Hélio Arrelaro, rua Itambaracá, rua José Manoel Martins da Cunha, rua Mandirituba, rua Meru, rua Nova Fátima, rua Pará, rua Pernambuco, rua Piauí, rua Ribeirão Claro, rua Wenceslau Braz, viela Peçanha.

Jardim São Judas Tadeu

Rua São José da Varginha, rua São Miguel do Iguaçu, rua São Roque.

Jardim Flor do Campo

Rua Dionísio Cerqueira, rua Guilherme Lino dos Santos, rua Monte Santo de Minas, rua Muzambinho, rua Pavini, rua Santana do Riacho.

Vila Monteiro Lobato

Rua Bahia, rua Guaxupé, rua Jatoba, rua João Júcio, rua Juan Fernandez Fernandez, Passagem Matozinhos, rua Vitoria da Conquista, rua Mário Bernardo de Medeiros, Passagem Pedro Leopoldo, rua Prudente de Morais, rua Tapauã.

Jardim São Francisco

Rua Alemanha, viela Congonhas do Norte, rua Espanha, rua Franca, rua Hungria, rua Inglaterra, rua Itália, rua Líbano, rua Mantena, rua Polônia, rua Portugal, rua Suíça, rua Síria, rua José Gomes Jardim, rua Pirai do Sul, avenida Comendador wilson talarico, rua joão Romano, rua José Volpi, rua Maria das Dores Lopes Pinheiro, rua Juquitiba, rua Oboe, rua Miguel Calmon.

Parque Cecap

Alameda das Acácias, alameda das Angélicas, alameda das Azaléias, alameda das Magnólias, alameda das Papoulas, alameda das Tulipas, alameda das Vitórias Régias, alameda dos Lírios, avenida Ministro Evandro Lins e Silva, avenida Odair Santanelli, rua Benedito Barbosa, rua Capitão Osmani Cristinelli, rua Cristobal Claudio Elillo, rua Célia Domingues Faustino, rua Geraldo Alves Celestino, rua Lourdes Lopes Sanches, rua Odilon Monteiro, rua Professora Lucinda Bechelli Romano, rua Rubens Henrique Picchi, rua Silvério Pereira dos Santos.

Jardim Florida

Avenida Comendador Wilson Talarico, rua João Romano, rua José Volpi, rua Maria das Dores Lopes Pinheiro, rua Juquitiba, rua Oboe, rua Miguel Calmon, rua Ângelo, rua Cambará do Sul, praça João Romanó.

Domingo, dia 14

Jardim América

Rua Arthur de Azevedo, rua Augusto, rua Augusto dos Anjos, viela Canhotinho, rua Catulo da Paixão Cearense, rua Dom Joaquim, rua Graciliano Ramos, rua José Lins do Rego, rua José de Alencar, viela Laje, rua Manuel de Barros, rua Martins Fontes, viela Salvador Broco, rua Inglaterra.

Jardim Monte Carmelo

Rua Aracaí, rua Marquês de Beccaria, rua Dionísio, rua Estrela do Indaiá, viela Ferros, rua Flávio de Carvalho, rua Ibirajuba, rua Icaraíma, rua Iguatama, rua Itapogipe, rua Japaraíba, rua Luiz Moreira, rua Pains, rua Paulo Afonso, rua Pimenta, rua Porto União, rua Santa Rosa da Serra, rua Santo Estevão, viela Xanxere, viela Zati, rua Hungria, Av. Otavio B. de Mesquita (2.136 a 2.525).

Jardim Alvorada

Rua Eliane, rua João de Souza, rua Alexandre Maurus, rua Arminda Maurus, rua São Sebastião do Maranhão, rua Campo Belo, rua Camboriu, rua Jaraguá do Sul, rua Alvorada.

Jardim São Francisco

Rua Alemanha, viela Congonhas do Norte, rua Espanha, rua Franca, rua Hungria, rua Inglaterra, rua Itália, rua Líbano, rua Mantena, rua Polônia, rua Portugal, rua Suíça, rua Síria, rua José Gomes Jardim, rua Pirai do Sul.

Jardim Ipanema

Rua Abel Silva, rua Abelardo Abrunhosa, rua Ana Coelho da Silveira, rua Bispo César D. Filho, rua Dr. Carlos A. Rabello de Freitas, rua Emílio Vigorito, rua Jorge Elias Mudallel, rua Lupércio Miranda, rua Maria Lúcia, rua Nelson de Andrade, rua Padre Bento, rua Rosana Capella Cardoso, rua Candida R. Barbosa, rua Luiz Wade Piccini, rua Luiz Fernando Soares, rua Paulino moino, rua Gino Nello Rinaldi, rua Prof. Durvalina de castro, rua Maria de Lourdes Rocha, rua Vinte e Nove de Janeiro.

Jardim Scyntila

Rua Bernardo R. Fernandes, rua Campo Grande, rua Campo Mourão, rua Gana, rua Haiti, rua Inhaúma, rua Laranjeiras, rua Naief Jamb, rua Pedra Dourada, rua Porto Firme, rua Presidente Epitácio, rua Procópio Ferreira, rua Rancharia, viela Rancharia, rua Regente Feijó, rua Sandovalina, rua São Francisco do Pará, rua São José do Ribamar, rua São João do Caiuá, rua São Luiz, rua Tapejara.