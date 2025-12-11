Sábado tem vacinação contra o VSR e serviços ampliados em quatro UBSs de Guarulhos







Neste sábado (13), quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guarulhos estarão abertas das 8h às 16h pelo programa Saúde Toda Hora, com destaque para a aplicação da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). As UBSs Jardim Paraventi, Continental, Bananal e Dona Luiza participarão da ação, ampliando o acesso da população aos serviços de atenção primária.

A imunização contra o VSR é indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação, com o objetivo de prevenir bronquiolite e outras complicações respiratórias em recém-nascidos. Além dessa proteção, as unidades aplicarão as vacinas do calendário nacional.

Também serão oferecidos serviços como consultas médicas, coleta de Papanicolau, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos, dispensação de medicamentos prescritos e recebimento de remédios vencidos ou em desuso para descarte adequado.

As UBSs ainda disponibilizarão orientações e atendimentos relacionados às condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família, além de atividades educativas do Dezembro Vermelho, campanha dedicada à prevenção do HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Na UBS Bananal haverá, adicionalmente, atendimento odontológico.

Para organizar o fluxo e evitar filas, serviços que exigem agendamento prévio, como consultas médicas, atendimento odontológico e a coleta de Papanicolau, devem ser marcados antecipadamente diretamente na unidade.

Serviço

UBS Jardim Paraventi: rua Monte das Oliveiras, 27, Jardim Pinhal

UBS Continental: rua Pessegueiro, 111, Parque Continental II

UBS Bananal: rua Martinica, 11, Parque Santos Dumont

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana