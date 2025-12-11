Faxineiros usavam sala VIP de Guarulhos para traficar drogas







A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11), uma operação contra um grupo criminoso que usava o Aeroporto Internacional de Guarulhos para enviar drogas ao exterior.

Segundo as investigações, a quadrilha contava com funcionários do setor de limpeza das salas VIP, que têm acesso a áreas restritas, para inserir clandestinamente cocaína no terminal e facilitar o envio da carga ilícita.

Ao todo, são cumpridos dez mandados de prisão e dez de busca e apreensão na cidade. Durante a ação, foram apreendidos celulares e outros materiais, que serão encaminhados para perícia. Os suspeitos podem responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A Gru Airport, administradora do aeroporto, ainda não se manifestou.



