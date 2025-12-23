Governo de SP abre inscrições para levar produções paulistas ao maior festival de artes do mundo







O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, está com cadastro aberto para companhias e produtoras paulistas interessadas em integrar o São Paulo Showcase no Fringe, o maior festival de artes do mundo, realizado anualmente em Edimburgo, na Escócia. As inscrições seguem abertas até 20 de janeiro de 2026, pelo site da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), responsável pela gestão e produção do projeto.

Podem participar companhias e produtoras paulistas formalmente constituídas, com trabalhos nas áreas de teatro, dança e circo. O cadastro funciona como um banco de dados para a seleção das produções e exige informações como classificação indicativa, duração do espetáculo, sinopse, release e rider técnico.

Em 2025, o São Paulo Showcase levou ao Fringe seis companhias, da capital e do interior, com diferentes linguagens artísticas: Cênica, com teatro musical; Cia de Dança de São José dos Campos, com dança contemporânea; Fundo Falso, com números de mágica; La Troupe, com teatro e experiência gastronômica; Parlapatões, com palhaçaria; e Teatro Cego, com teatro imersivo realizado totalmente no escuro.

A participação paulista no festival em 2025 somou 124 apresentações, com excelente recepção de público e crítica. Os espetáculos receberam avaliações positivas e foram destaque em importantes veículos do Reino Unido, como The Guardian, BBC Radio, The Scotsman e The List. As produções ocuparam palcos relevantes do festival, como Assembly, Dance Base, Summerhall, Underbelly e Zoo.

“O São Paulo Showcase é uma vitrine estratégica para a internacionalização da produção cultural paulista. Estar no Fringe significa ampliar o alcance dos nossos artistas, fortalecer a economia criativa e projetar São Paulo no cenário cultural internacional”, afirma Marília, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Serviço

São Paulo Showcase no Fringe – Cadastro de Companhias e Produtoras

Inscrições: até 20 de janeiro de 2026

Quem pode participar: companhias e produtoras paulistas formalmente constituídas, com trabalhos nas áreas de teatro, dança e circo

Cadastro: https://amigosdaarte.org.br/editais_/credenciamento-de-propostas-artisticas-amigos-da-arte-2025/