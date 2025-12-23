Novo trecho do Rodoanel Norte é aberto ao tráfego, tira caminhões das marginais e impulsiona a logística de SP







Inaugurado pelo Governo de São Paulo na segunda-feira (22), o primeiro trecho do Rodoanel Norte, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, teve tráfego liberado nesta terça-feira (23) às 6h. Esta primeira entrega do Rodoanel Norte liga as rodovias Presidente Dutra (BR-116) e a Fernão Dias (BR-381).

O trecho marca a retomada de uma obra estratégica para o sistema viário paulista, após mais de uma década de paralisações e reformulações contratuais. A previsão é que 40 mil veículos passem pelo trecho diariamente, mais da metade deles caminhões e carretas.

Extensão e capacidade da nova via

O trecho inicial do Rodoanel Norte tem 24 quilômetros de extensão, compreendidos entre os quilômetros 129 e 153 do traçado total. A rodovia foi projetada com três faixas de rolamento por sentido em toda a extensão, padrão que amplia a capacidade de circulação de veículos em um dos principais corredores logísticos do estado.

Além da ligação direta entre Dutra e Fernão Dias, o traçado também se conecta ao Trecho Leste do Rodoanel, na região da Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guarulhos. Assim, o Rodoanel Norte já permite a integração com outros eixos rodoviários sem a necessidade de passagem pelas marginais Pinheiros e Tietê, na capital.

Túneis e outras estruturas

Um dos principais destaques na estrutura do primeiro trecho do Rodoanel Norte é a construção duas estruturas de túnel (com vias de ida e volta) sob a Serra da Cantareira, que somam dois quilômetros. Com isso, o projeto reduz intervenções diretas na superfície de uma das reservas ambientais da Grande São Paulo. Além dos túneis, o projeto inclui viadutos, pontes, entre outras estruturas para garantir a fluidez do tráfego.

O projeto do Rodoanel Norte também busca mitigar impactos ambientais. Nesse sentido, o primeiro trecho entregue conta com passagens subterrâneas de fauna com monitoramento para evitar incidentes como o atropelamento de animais.

Monitoramento e operação da rodovia

O primeiro trecho do Rodoanel Norte será equipado com sistemas de monitoramento e operação, que incluem 32 câmeras inteligentes distribuídas ao longo do trajeto, incluindo túneis. As imagens serão acompanhadas em tempo real por um Centro de Controle Operacional (CCO), localizado no quilômetro 156, responsável por apoiar a gestão do tráfego, a resposta a ocorrências e a segurança dos usuários.

Esse conjunto tecnológico permite a identificação rápida de incidentes, apoio à atuação de equipes de atendimento e maior previsibilidade para quem utiliza o sistema viário. A base do Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) está localizada no quilômetro 135 do Rodoanel Norte e conta com banheiros, área de descanso e água potável. Além disso, o trecho contém uma base da Polícia Militar Rodoviária, responsável pela segurança.

Pórticos com cobrança automática

O Rodoanel Norte contará com pórticos com cobrança automática pelo sistema Siga Fácil, sem praças físicas ou cancelas. A cobrança será feita por meio de pórticos equipados com leitores automáticos de placas e tags, permitindo que os veículos passem sem necessidade de parada. O primeiro trecho conta com dois pórticos de cobrança, um em cada sentido, instalados no município de Guarulhos.

Uma estrutura pensada para o tráfego de longa distância

Com isso, o Rodoanel Norte retira o tráfego pesado das vias urbanas, especialmente caminhões que hoje utilizam as marginais e avenidas da capital como rota de passagem. Ao oferecer uma ligação direta entre rodovias federais e estaduais, a nova via cria um desvio para o transporte de cargas. A entrega dessa etapa representa um avanço decisivo para a consolidação do anel viário metropolitano.

Obras avançam

As obras do segundo trecho do Rodoanel Norte seguem com a implantação de pistas da região da Rodovia Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital paulista. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2026, quando o Rodoanel Norte passa a operar integralmente e permitirá a ligação ao Trecho Oeste, na região da Rodovia dos Bandeirantes.

Após seis anos de paralisação, as obras do Rodoanel Norte foram retomadas no Governo Tarcísio em abril de 2024 – seis meses antes em relação ao cronograma, e já registram 59% de execução. Ao todo o trecho terá 44 quilômetros de extensão, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá. O investimento total é de aproximadamente R$3,4 bilhões — sendo R$1,35 bilhão aportado pelo Estado de São Paulo e R$2 bilhões pela concessionária.

O trecho Norte também facilitará o acesso ao Porto de Santos, ampliando a capacidade logística para o escoamento do PIB nacional direcionado à exportação, aumentando a competitividade da Baixada Santista e de todo o Estado. Paralelamente, promoverá a integração logística do Sudeste ao Nordeste via Dutra e Fernão Dias.

SP pra Toda Obra

O trecho do Rodoanel entregue pelo governador Tarcísio de Freitas integra o SP pra Toda Obra, programa do Governo de São Paulo que prevê melhorias em 21,2?mil quilômetros de rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e pelas concessionárias, com supervisão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O investimento de R$?30,5?bilhões, o maior da história do estado de São Paulo.