Restaurantes Bom Prato servirão almoços especiais nos dias de Natal e Ano Novo; veja cardápio por unidades







Para deixar as celebrações de final de ano ainda mais especiais, todos os restaurantes populares do Programa Bom Prato vão abrir suas portas para servir cardápios comemorativos de Natal e Ano Novo.

Ambos os almoços especiais ocorrerão nas vésperas das festividades: Natal no dia 24/12 e Ano Novo no dia 31/12. Os cardápios contarão com comidas típicas das festas como: pernil assado ao molho de laranja, cupim ao molho de madeira, frango natalino e panetone (confira os cardápios na tabela abaixo).

Durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento. Nos dias 24 e 31 de dezembro, todos os restaurantes servirão apenas o almoço especial. No Natal (25/12), apenas a unidade 25 de Março abrirá. Já no dia 1° de janeiro de 2025, somente a unidade Brás. As duas estão localizadas na cidade de São Paulo.

Confira, a seguir, os almoços especiais de Natal e Ano Novo:

Unidades Cardápio especial de Natal Cardápio especial de Ano Novo Endereço 25 de Março Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua Vinte e Cinco de Março, 166 – Centro Araçatuba Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua Baldissera Morozini, 62 – Araçatuba Araraquara Frango natalino, farofa natalina e salada Noel. Sobremesa: mini panetone. Carne suína à Califórnia, farofa ouro e salada paraíso. Sobremesa: ameixa. Avenida Vinte e Dois de Agosto, 138 – Araraquara Barretos Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua Antenor Duarte Vilela, S/N – Barretos Bauru Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua Primeiro de Agosto, 9 – Bauru Botucatu Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua Domingos Sartori, S/N – Botucatu Brás Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Avenida Rangel Pestana, 2327 – São Paulo Brasilândia Lagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego. Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e Salada de alface roxa com cebola e molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel. Avenida Parapuã, 1479 – São Paulo Campinas Filé de frango ao molho de maracujá mel, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão, e salada natalina. Sobremesa: pudim de chocolate. Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá. Avenida Doutor Moraes Sales, 384 – Campinas Campo Limpo Filé suíno ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada de alface, tomate e manga. Sobremesa: trufa. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada de vinagrete com pepino. Sobremesa: pêssego. Estrada de Itapecerica, 4728 – São Paulo Capão Redondo Frango natalino, caponata de berinjela e salada nutritiva. Sobremesa: bolo gelado de chocolate. Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Avenida Atos Tomás Ferracciú, 318 – São Paulo Carapicuíba Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Avenida Miriam, 385 – Carapicuíba Cidade Ademar Frango natalino, macarrão colorido e salada veranil. Sobremesa: pêssego. Falsa bacalhoada, batata camponesa e salada arco-íris. Sobremesa: pão de mel. Avenida Yervant Kissajikian, 3101 – São Paulo Cotia Carne Suína ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: Ameixa. Lagarto ao molho madeira e farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Senador Feijó, 100 – Cotia Cubatão Lombo ao molho mostarda, macarrão colorido. Sobremesa: ameixa. Cupim ao molho madeira e salada festiva. Sobremesa: pêssego. Rua Cidade de Pinhal, 61 – Cubatão Diadema Coxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe. Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel. Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno – de 1400/1401 ao fim – Diadema Embu das Artes Frango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa. Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Avenida Rotary, 3491 – Embu das Artes Ferraz de Vasconcelos Frango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa. Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Lourenço Paganucci, 155 – Ferraz de Vasconcelos Franca Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua General Carneiro, 1317 – Franca Francisco Morato Frango natalino, batata camponesa e salada Noel. Sobremesa: panetone. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada veraneio. Sobremesa: pudim de leite condensado. Rua Progresso, 485 – Francisco Morato Cidade Dutra Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: pêssego. Cupim ao molho de laranja, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado. Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 51 – São Paulo Guaianases Lagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone. Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Copenhague, 100 – São Paulo Guarujá Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone. Pernil ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado. Avenida Aurea Gonzales de Conde, 47 – Guarujá Guarulhos Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: Pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Ladeira Campos Sales, 43 – Guarulhos Heliópolis Frango natalino, purê de batata com bacon e queijo ralado e salada veranil. Sobremesa: pudim. Copa lombo, cuscuz de legumes e salada de maionese. Sobremesa: delícia de abacaxi. Estrada das Lágrimas, 2608 – São Paulo Itaim Paulista Frango natalino, farofa natalina e salada Noel. Sobremesa: brownie de chocolate. Copa lombo assado ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada canadense. Sobremesa: pêssego. Rua Alfredo Moreira Pinto, 87 – São Paulo Itapevi Frango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa. Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rodovia Engenheiro Benedito da Silva, 270 – Itapevi Itaquaquecetuba Lagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone. Copa lombo ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Padre Anchieta, 78 – Itaquaquecetuba Itaquera Frango natalino, macarrão colorido e salada ipanema. Sobremesa: panetone. Cupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Victório Santim, 247 – São Paulo Jacareí Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone. Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado. R. Bernardino de Campos, 300 – Jacareí Jandira Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua Elton Silva, 300 – Jandira Jundiaí Lagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego. Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e salada de alface roxa com cebola, molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel. Rua Vigário João José Rodrigues, 1005 – Jundiaí Lapa Escalope à francesa, macarrão colorido e salada Noel. Sobremesa: ameixa. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada mediterrânea. Sobremesa: pêssego. Rua Afonso Sardinha, 245 – São Paulo Limão Lagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego. Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e salada de alface roxa com cebola, molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel. Avenida Prof. Celestino Bourrol, 779 – São Paulo Limeira Frango natalino, farofa de tender e salpicão. Sobremesa: panetone. Filé mignon suíno ao molho de maracujá, lentilha acebolada com hortelã e salada de grão de bico com bacalhau. Sobremesa: nectarina. Rua Presidente Roosevelt, 136 – Limeira Marília Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Avenida Brasil, 324 – Marília M´Boi Mirim Cupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: manjar de coco com calda de ameixa. Lombo com chimichurri, farofa natalina e salada Ipanema. Sobremesa: pêssego. Avenida Inácio Dias da Silva – São Paulo Mogi das Cruzes I Pernil assado ao molho de laranja, rondelli de presunto e queijo com molho branco e salada veranil. Sobremesa: panetone. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada paraíso. Sobremesa: pêssego. Rua Professor Flaviano de Melo, 378 – Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes II – Jundiapeba Lagarto ao molho madeira, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pão de mel com chocolate. Falsa bacalhoada, farofa de lentilha e salpicão de legumes. Sobremesa: bolinho de chocolate. Avenida José de Souza Branco, 1711 – Mogi das Cruzes Osasco Lagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone. Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua João Collino, 240 – Osasco Paraisópolis Filé suíno ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada de alface, tomate e manga. Sobremesa: trufa. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada de vinagrete com pepino. Sobremesa: pêssego. Rua Ernest Renam, 1000 – São Paulo Parelheiros Cupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: manjar de coco com calda de ameixa. Lombo com chimichurri, farofa natalina e salada Ipanema. Sobremesa: pêssego. Rua Pedro Klein do Nascimento, 70 – São Paulo Perus Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: pêssego. Lombo ao molho de abacaxi, macarrão com brócolis e salada virada do ano. Sobremesa: ameixa. Rua Antônio Maia, 652 – São Paulo Praia Grande Filé suíno ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Av. Doutor Vicente de Carvalho, 876 – Praia Grande Presidente Prudente Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: Pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Avenida Brasil, 1073 – Presidente Prudente Refeitório Bauru Lagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão. Rua Dr. Arnaldo Miraglia, nº quadra 06- Núcleo Edson Francisco da Silva (Bauru XVI) Refeitório Canindé Lagarto ao molho madeira e macarrão colorido. Sobremesa: panetone. Lombo suíno ao molho de limão e farofa festiva. Sobremesa: pêssego. R. Carnot, 900, Canindé – São Paulo Refeitório Mauá Lagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego. Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e salada de alface roxa com cebola, molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel. Rua Mauá, 66 – São Paulo Refeitório Tiradentes Lagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone. Copa lombo ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Edson Danillo Dotto, 39 – São Paulo – SP Ribeirão Preto I Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone. Tender ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado. Rua Saldanha Marinho, 765 – Ribeirão Preto Ribeirão Preto II – HC Filé de frango ao molho de maracujá mel, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão, e salada natalina. Sobremesa: mousse de chocolate e avelã. Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá. Avenida Governador Lucas Nogueira Garcez – Ribeirão Preto Rio Claro Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: mini panetone. Tender ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada virada de ano. Sobremesa: pudim de leite condensado. Rua 1, 1534 – Rio Claro Santana Lagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone. Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Alfredo Guedes, 92 – São Paulo Santo Amaro Frango natalino, macarrão colorido e salada ipanema. Sobremesa: panetone. Cupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Avenida Mário Lopes Leão, 685 – São Paulo Santo André I Coxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe. Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel. Rua General Glicério, 710 – Santo André Santo André II – Vila Luzita Coxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe. Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel. Estrada do Pedroso, 236 – Santo André Santos I – Mercado Cupim ao molho de champignon, batata Suíça e salada nutritiva. Sobremesa: pudim de leite com calda de morango com redução de vinho. Pernil suíno ao molho de maracujá, farofa de lentilha e salada de alface com croutons. Sobremesa: manjar com calda de chocolate. Praça Iguatemi Martins, S/N – Santos Santos II – Zona Noroeste Sobrecoxa ao molho de abacaxi, batata Suíça e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 517 – Santos Santos III – Morros Frango natalino, batata camponesa e salada paraíso. Sobremesa: chocotone. Lagarto assado ao molho manteiga Maitre d’ Hotel, farofa de lentilha e salada nutritiva. Sobremesa: manjar com calda de ameixa. Rua São João, S/N – Santos Santos IV – Vila Gilda Filé de suíno com molho de maracujá, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: mini chocotone. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Brigadeiro Faria Lima, 1.349 – Santos São Bernardo do Campo I Coxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe. Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel. Rua Nicolau Filizola, 50 – São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo II Coxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe. Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel. Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381 – São Bernardo do Campo São Carlos Frango natalino, farofa agridoce e salada veranil. Sobremesa: pêssego. Pernil ao molho laranja, macarrão de pizza e salada virada do ano. Sobremesa: pudim de leite condensado. Rua General Osório, 505 – São Carlos São José do Rio Preto Frango natalino, farofa festiva e salada Noel. Sobremesa: mini chocotone. Tender ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado. Rua Pedro Amaral, 2919 – São José do Rio Preto São José dos Campos Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone. Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado. Rua Rubião Júnior, 228 – São José dos Campos São Mateus Lagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone. Copa lombo ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Avenida Mateo Bei, 2604 – São Paulo São Miguel Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: ameixa. Falsa bacalhoada, farofa agridoce e salada mediterrânea. Sobremesa: pudim de baunilha com calda de caramelo. Rua José Otoni, 256 – São Paulo São Vicente – Quarentenário Bisteca suína com molho de manga picante, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone. Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Tupã, 421 – São Vicente Sorocaba Filé de frango ao molho de maracujá mel, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão e salada natalina. Sobremesa: pudim de chocolate. Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá. Rua dos Andradas, 115 – Sorocaba Sumaré Filé de frango ao molho de maracujá mel aromatizado com alecrim, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão e salada natalina. Sobremesa: pudim de chocolate. Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá. Rua José Maria Miranda, 581 – Sumaré Suzano Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: pão de mel. Falsa bacalhoada, farofa de lentilha e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego. Rua Major Pinheiro Froes, 148 – Suzano Taboão da Serra Frango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa. Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Rua Firmino Vieira Gonçalves, 162 – Taboão da Serra Taubaté Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone. Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado. Praça Doutor Barbosa de Oliveira, 31 – Taubaté Tucuruvi Frango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone. Lombo com molho de maracujá, macarrão colorido e salada new. Sobremesa: mousse de limão. Avenida Nova Cantareira, 2099 – São Paulo Vila Nova Cachoeirinha Lagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone. Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego. Avenida Deputado Cantídio Sampaio, 140 – São Paulo

Bom Prato em 2025

Só este ano o Programa Bom Prato serviu 33,7 milhões de refeições a paulistas em situação de vulnerabilidade em 2025, alcançando 95,9% de avaliação ótima ou boa entre os usuários. Com investimento estadual de R$ 263,2 milhões, a iniciativa expandiu sua atuação e conquistou reconhecimento nacional.

O programa ganhou quatro novas unidades: dois refeitórios climatizados na capital (Tiradentes e Canindé) e duas unidades móveis no interior (São Vicente e Sorocaba). Os refeitórios oferecem ambiente acolhedor e servem 1,8 mil refeições diárias.

Entre junho e setembro, a ação “Bom Prato Inverno” distribuiu 1,1 milhão de caldos quentinhos nas 64 unidades fixas. O programa também forneceu 3,5 mil marmitas para o Abrigo Solidário da Defesa Civil, atendendo pessoas em situação de rua durante as noites mais frias.

A pesquisa Fundação Seade revelou o perfil do público: 55,6% vivem com até um salário mínimo, 39% já ficaram sem comida antes de ter dinheiro para comprar mais, e 87% frequentam os restaurantes pela qualidade da alimentação. Para eles, cada refeição custa apenas R$ 1 (almoço e jantar) ou R$ 0,50 (café da manhã).

O programa recebeu o Prêmio Josué de Castro, que valoriza iniciativas de combate à fome no estado. A escolha considerou inovação, impacto social e possibilidade de replicação.

Outros números em destaque:

– 124 localidades atendidas em 42 municípios

– 71 unidades fixas, 4 refeitórios e 45 caminhões móveis, atendendo 49 pontos

– 23 novas unidades entregues nesta gestão

– R$ 8,80 de subsídio estadual por almoço/jantar (atualizado pelo IPCA)