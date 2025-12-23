Restaurantes Bom Prato servirão almoços especiais nos dias de Natal e Ano Novo; veja cardápio por unidades

Divulgação


Para deixar as celebrações de final de ano ainda mais especiais, todos os restaurantes populares do Programa Bom Prato vão abrir suas portas para servir cardápios comemorativos de Natal e Ano Novo.

Ambos os almoços especiais ocorrerão nas vésperas das festividades: Natal no dia 24/12 e Ano Novo no dia 31/12. Os cardápios contarão com comidas típicas das festas como: pernil assado ao molho de laranja, cupim ao molho de madeira, frango natalino e panetone (confira os cardápios na tabela abaixo).

Durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento. Nos dias 24 e 31 de dezembro, todos os restaurantes servirão apenas o almoço especial. No Natal (25/12), apenas a unidade 25 de Março abrirá. Já no dia 1° de janeiro de 2025, somente a unidade Brás. As duas estão localizadas na cidade de São Paulo.

Confira, a seguir, os almoços especiais de Natal e Ano Novo:

UnidadesCardápio especial de NatalCardápio especial de Ano NovoEndereço
25 de MarçoLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua Vinte e Cinco de Março, 166 – Centro
AraçatubaLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua Baldissera Morozini, 62 – Araçatuba
AraraquaraFrango natalino, farofa natalina e salada Noel. Sobremesa: mini panetone.Carne suína à Califórnia, farofa ouro e salada paraíso. Sobremesa: ameixa.Avenida Vinte e Dois de Agosto, 138 – Araraquara
BarretosLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua Antenor Duarte Vilela, S/N – Barretos
BauruLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua Primeiro de Agosto, 9 – Bauru
BotucatuLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua Domingos Sartori, S/N – Botucatu
BrásLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Avenida Rangel Pestana, 2327 – São Paulo
BrasilândiaLagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego.Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e Salada de alface roxa com cebola e molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel.Avenida Parapuã, 1479 – São Paulo
CampinasFilé de frango ao molho de maracujá mel, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão, e salada natalina. Sobremesa: pudim de chocolate.Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá.Avenida Doutor Moraes Sales, 384 – Campinas
Campo LimpoFilé suíno ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada de alface, tomate e manga. Sobremesa: trufa.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada de vinagrete com pepino. Sobremesa: pêssego.Estrada de Itapecerica, 4728 – São Paulo
Capão RedondoFrango natalino, caponata de berinjela e salada nutritiva. Sobremesa: bolo gelado de chocolate.Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Avenida Atos Tomás Ferracciú, 318 – São Paulo
CarapicuíbaLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Avenida Miriam, 385 – Carapicuíba
Cidade AdemarFrango natalino, macarrão colorido e salada veranil. Sobremesa: pêssego.Falsa bacalhoada, batata camponesa e salada arco-íris. Sobremesa: pão de mel.Avenida Yervant Kissajikian, 3101 – São Paulo
CotiaCarne Suína ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: Ameixa.Lagarto ao molho madeira e farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Senador Feijó, 100 – Cotia
CubatãoLombo ao molho mostarda, macarrão colorido. Sobremesa: ameixa.Cupim ao molho madeira e salada festiva. Sobremesa: pêssego.Rua Cidade de Pinhal, 61 – Cubatão
DiademaCoxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe.Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel.Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno – de 1400/1401 ao fim – Diadema
Embu das ArtesFrango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa.Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Avenida Rotary, 3491 – Embu das Artes
Ferraz de VasconcelosFrango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa.Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Lourenço Paganucci, 155 – Ferraz de Vasconcelos
FrancaLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua General Carneiro, 1317 – Franca
Francisco MoratoFrango natalino, batata camponesa e salada Noel. Sobremesa: panetone.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada veraneio. Sobremesa: pudim de leite condensado.Rua Progresso, 485 – Francisco Morato
Cidade DutraFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: pêssego.Cupim ao molho de laranja, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 51 – São Paulo
GuaianasesLagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone.Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Copenhague, 100 – São Paulo
GuarujáFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.Pernil ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.Avenida Aurea Gonzales de Conde, 47 – Guarujá
GuarulhosLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: Pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Ladeira Campos Sales, 43 – Guarulhos
HeliópolisFrango natalino, purê de batata com bacon e queijo ralado e salada veranil. Sobremesa: pudim.Copa lombo, cuscuz de legumes e salada de maionese. Sobremesa: delícia de abacaxi.Estrada das Lágrimas, 2608 – São Paulo
Itaim PaulistaFrango natalino, farofa natalina e salada Noel. Sobremesa: brownie de chocolate.Copa lombo assado ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada canadense. Sobremesa: pêssego.Rua Alfredo Moreira Pinto, 87 – São Paulo
ItapeviFrango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa.Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rodovia Engenheiro Benedito da Silva, 270 – Itapevi
ItaquaquecetubaLagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone.Copa lombo ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Padre Anchieta, 78 – Itaquaquecetuba
ItaqueraFrango natalino, macarrão colorido e salada ipanema. Sobremesa: panetone.Cupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Victório Santim, 247 – São Paulo
JacareíFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.R. Bernardino de Campos, 300 – Jacareí
JandiraLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua Elton Silva, 300 – Jandira
JundiaíLagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego.Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e salada de alface roxa com cebola, molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel.Rua Vigário João José Rodrigues, 1005 – Jundiaí
LapaEscalope à francesa, macarrão colorido e salada Noel. Sobremesa: ameixa.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada mediterrânea. Sobremesa: pêssego.Rua Afonso Sardinha, 245 – São Paulo
LimãoLagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego.Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e salada de alface roxa com cebola, molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel.Avenida Prof. Celestino Bourrol, 779 – São Paulo
LimeiraFrango natalino, farofa de tender e salpicão. Sobremesa: panetone.Filé mignon suíno ao molho de maracujá, lentilha acebolada com hortelã e salada de grão de bico com bacalhau. Sobremesa: nectarina.Rua Presidente Roosevelt, 136 – Limeira
MaríliaLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Avenida Brasil, 324 – Marília
M´Boi MirimCupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: manjar de coco com calda de ameixa.Lombo com chimichurri, farofa natalina e salada Ipanema. Sobremesa: pêssego.Avenida Inácio Dias da Silva – São Paulo
Mogi das Cruzes IPernil assado ao molho de laranja, rondelli de presunto e queijo com molho branco e salada veranil. Sobremesa: panetone.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada paraíso. Sobremesa: pêssego.Rua Professor Flaviano de Melo, 378 – Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes II – JundiapebaLagarto ao molho madeira, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pão de mel com chocolate.Falsa bacalhoada, farofa de lentilha e salpicão de legumes. Sobremesa: bolinho de chocolate.Avenida José de Souza Branco, 1711 – Mogi das Cruzes
OsascoLagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone.Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua João Collino, 240 – Osasco
ParaisópolisFilé suíno ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada de alface, tomate e manga. Sobremesa: trufa.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada de vinagrete com pepino. Sobremesa: pêssego.Rua Ernest Renam, 1000 – São Paulo
ParelheirosCupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: manjar de coco com calda de ameixa.Lombo com chimichurri, farofa natalina e salada Ipanema. Sobremesa: pêssego.Rua Pedro Klein do Nascimento, 70 – São Paulo
PerusFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: pêssego.Lombo ao molho de abacaxi, macarrão com brócolis e salada virada do ano. Sobremesa: ameixa.Rua Antônio Maia, 652 – São Paulo
Praia GrandeFilé suíno ao molho de maracujá, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Av. Doutor Vicente de Carvalho, 876 – Praia Grande
Presidente PrudenteLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: Pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Avenida Brasil, 1073 – Presidente Prudente
Refeitório BauruLagarto recheado, batata natalina e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. Sobremesa: mousse de limão.Rua Dr. Arnaldo Miraglia, nº quadra 06- Núcleo Edson Francisco da Silva (Bauru XVI)
Refeitório CanindéLagarto ao molho madeira e macarrão colorido. Sobremesa: panetone.Lombo suíno ao molho de limão e farofa festiva. Sobremesa: pêssego.R. Carnot, 900, Canindé – São Paulo
Refeitório MauáLagarto assado recheado com calabresa ao molho madeira, farofa agridoce e salada verde com molho mostarda. Sobremesa: pêssego.Escondidinho de carne seca, macarrão com brócolis e salada de alface roxa com cebola, molho de chimichurri e lemon pepper. Sobremesa: pão de mel.Rua Mauá, 66 – São Paulo
Refeitório TiradentesLagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone.Copa lombo ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Edson Danillo Dotto, 39 – São Paulo – SP
Ribeirão Preto IFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.Tender ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.Rua Saldanha Marinho, 765 – Ribeirão Preto
Ribeirão Preto II – HCFilé de frango ao molho de maracujá mel, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão, e salada natalina. Sobremesa: mousse de chocolate e avelã.Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá.Avenida Governador Lucas Nogueira Garcez – Ribeirão Preto
Rio ClaroFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: mini panetone.Tender ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada virada de ano. Sobremesa: pudim de leite condensado.Rua 1, 1534 – Rio Claro
SantanaLagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone.Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Alfredo Guedes, 92 – São Paulo
Santo AmaroFrango natalino, macarrão colorido e salada ipanema. Sobremesa: panetone.Cupim ao molho madeira, batata camponesa e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Avenida Mário Lopes Leão, 685 – São Paulo
Santo André ICoxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe.Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel.Rua General Glicério, 710 – Santo André
Santo André II – Vila LuzitaCoxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe.Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel.Estrada do Pedroso, 236 – Santo André
Santos I – MercadoCupim ao molho de champignon, batata Suíça e salada nutritiva. Sobremesa: pudim de leite com calda de morango com redução de vinho.Pernil suíno ao molho de maracujá, farofa de lentilha e salada de alface com croutons. Sobremesa: manjar com calda de chocolate.Praça Iguatemi Martins, S/N – Santos
Santos II – Zona NoroesteSobrecoxa ao molho de abacaxi, batata Suíça e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Avenida Nossa Senhora de Fátima, 517 – Santos
Santos III – MorrosFrango natalino, batata camponesa e salada paraíso. Sobremesa: chocotone.Lagarto assado ao molho manteiga Maitre d’ Hotel, farofa de lentilha e salada nutritiva. Sobremesa: manjar com calda de ameixa.Rua São João, S/N – Santos
Santos IV – Vila GildaFilé de suíno com molho de maracujá, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: mini chocotone.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Brigadeiro Faria Lima, 1.349 – Santos
São Bernardo do Campo ICoxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe.Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel.Rua Nicolau Filizola, 50 – São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo IICoxa assada ao molho de laranja, farofa natalina e salada de macarrão. Sobremesa: banoffe.Falsa bacalhoada, legumes festivos e salada veranil. Sobremesa: pão de mel.Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381 – São Bernardo do Campo
São CarlosFrango natalino, farofa agridoce e salada veranil. Sobremesa: pêssego.Pernil ao molho laranja, macarrão de pizza e salada virada do ano. Sobremesa: pudim de leite condensado.Rua General Osório, 505 – São Carlos
São José do Rio PretoFrango natalino, farofa festiva e salada Noel. Sobremesa: mini chocotone.Tender ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.Rua Pedro Amaral, 2919 – São José do Rio Preto
São José dos CamposFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.Rua Rubião Júnior, 228 – São José dos Campos
São MateusLagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: chocotone.Copa lombo ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Avenida Mateo Bei, 2604 – São Paulo
São MiguelFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: ameixa.Falsa bacalhoada, farofa agridoce e salada mediterrânea. Sobremesa: pudim de baunilha com calda de caramelo.Rua José Otoni, 256 – São Paulo
São Vicente – QuarentenárioBisteca suína com molho de manga picante, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone.Lagarto ao molho madeira, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Tupã, 421 – São Vicente
SorocabaFilé de frango ao molho de maracujá mel, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão e salada natalina. Sobremesa: pudim de chocolate.Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá.Rua dos Andradas, 115 – Sorocaba
SumaréFilé de frango ao molho de maracujá mel aromatizado com alecrim, batata rústica assada com alho, páprica e parmesão e salada natalina. Sobremesa: pudim de chocolate.Suíno assado com molho de champignons e castanhas, farofa 2026 e salada da paz. Sobremesa: mousse de maracujá.Rua José Maria Miranda, 581 – Sumaré
SuzanoFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: pão de mel.Falsa bacalhoada, farofa de lentilha e salada nutritiva. Sobremesa: pêssego.Rua Major Pinheiro Froes, 148 – Suzano
Taboão da SerraFrango natalino, batata gratinada e salada nutritiva. Sobremesa: ameixa.Copa lombo ao molho de maracujá, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Rua Firmino Vieira Gonçalves, 162 – Taboão da Serra
TaubatéFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.Lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e salada new. Sobremesa: pudim de leite condensado.Praça Doutor Barbosa de Oliveira, 31 – Taubaté
TucuruviFrango natalino, batata camponesa e salada veranil. Sobremesa: panetone.Lombo com molho de maracujá, macarrão colorido e salada new. Sobremesa: mousse de limão.Avenida Nova Cantareira, 2099 – São Paulo
Vila Nova CachoeirinhaLagarto ao molho madeira, macarrão colorido e salada Ipanema. Sobremesa: panetone.Lombo suíno ao molho de limão, farofa festiva e salada agridoce. Sobremesa: pêssego.Avenida Deputado Cantídio Sampaio, 140 – São Paulo

Bom Prato em 2025

Só este ano o Programa Bom Prato serviu 33,7 milhões de refeições a paulistas em situação de vulnerabilidade em 2025, alcançando 95,9% de avaliação ótima ou boa entre os usuários. Com investimento estadual de R$ 263,2 milhões, a iniciativa expandiu sua atuação e conquistou reconhecimento nacional.

O programa ganhou quatro novas unidades: dois refeitórios climatizados na capital (Tiradentes e Canindé) e duas unidades móveis no interior (São Vicente e Sorocaba). Os refeitórios oferecem ambiente acolhedor e servem 1,8 mil refeições diárias.

Entre junho e setembro, a ação “Bom Prato Inverno” distribuiu 1,1 milhão de caldos quentinhos nas 64 unidades fixas. O programa também forneceu 3,5 mil marmitas para o Abrigo Solidário da Defesa Civil, atendendo pessoas em situação de rua durante as noites mais frias.

A pesquisa Fundação Seade revelou o perfil do público: 55,6% vivem com até um salário mínimo, 39% já ficaram sem comida antes de ter dinheiro para comprar mais, e 87% frequentam os restaurantes pela qualidade da alimentação. Para eles, cada refeição custa apenas R$ 1 (almoço e jantar) ou R$ 0,50 (café da manhã).

O programa recebeu o Prêmio Josué de Castro, que valoriza iniciativas de combate à fome no estado. A escolha considerou inovação, impacto social e possibilidade de replicação.

Outros números em destaque:

– 124 localidades atendidas em 42 municípios

– 71 unidades fixas, 4 refeitórios e 45 caminhões móveis, atendendo 49 pontos

– 23 novas unidades entregues nesta gestão

– R$ 8,80 de subsídio estadual por almoço/jantar (atualizado pelo IPCA)

