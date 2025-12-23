GCM prende criminoso por roubo em comércio na Vila Galvão

Agentes da Inspetoria Sul da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na noite de segunda-feira (22) por roubo a uma farmácia na Vila Galvão.
A equipe, durante policiamento preventivo pela região, foi acionada por testemunhas que presenciaram o crime e descreveram o autor. Em rápida diligência, o indivíduo foi localizado na avenida Pedro de Souza Lopes, onde tentou resistir aos procedimentos de abordagem, mas foi imobilizado e preso.
Com ele foram encontrados alguns produtos e dinheiro roubados do comércio. Duas funcionárias, vítimas das ameaças durante a ação criminosa, reconheceram o autor. Imagens do circuito interno de segurança também confirmaram o crime. A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por roubo consumado.