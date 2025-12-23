Prefeitura remove descarte irregular em ruas da região do Taboão







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), tem intensificado o combate ao descarte irregular por toda a cidade, mas, infelizmente, alguns pontos ainda continuam sofrendo com essa prática. Nesta terça-feira (23), na região do Taboão, um conjunto de sofás, móveis, entre outros resíduos, foi removido pelas equipes coordenadas pela Regional Taboão.

Os descartes encontravam-se jogados nas calçadas das ruas dos Geógrafos e Teixeira Soares, no Jardim das Acácias; da rua Nossa Senhora do Socorro, no Jardim Paraíso; da praça Juscelino Kubitschek de Oliveira e avenida Martins Junior, no Jardim Bela Vista; da rua Cachoeiro do Itapemirim, no Jardim Santa Emília; ruas Cassiano Gomes, Taboão; rua Nestor João de Oliveira, no Jardim Acácio; e rua Conceição da Barra, Jardim Santa Inês.

Entre os resíduos retirados estavam sofás, restos de móveis, caixas de papelão e de madeira, isopor, entre outros materiais. Todo o material recolhido foi devidamente armazenado em local apropriado.

A população pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.