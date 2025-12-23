Maior seguro rural do país: em três anos, investimento para proteger o campo cresce 57% em SP







Com R$ 290 milhões investidos no Seguro Rural nos últimos três anos, o Governo de São Paulo consolida o maior aporte do país em proteção ao campo e fortalece uma das principais ferramentas de estabilidade para o agricultor paulista. O valor investido nos últimos três anos é 56,8% maior que o dos três anos anteriores (2020 a 2023 acumulou R$ 184,95 milhões).

O investimento assegura resposta rápida às perdas provocadas por eventos climáticos, amplia a cobertura das lavouras e reforça a capacidade de recuperação das propriedades, oferecendo segurança para que milhares de produtores mantenham a produção mesmo em cenários adversos.

Nesse período, foram contratadas mais de 53 mil apólices por cerca de 40 mil produtores no estado. A Secretaria subsidia até 30% do valor do prêmio do seguro, ampliando o acesso e fortalecendo os instrumentos de proteção das produções agrícolas.

Entre os beneficiados está o produtor Joannes Winter, de Paranapanema, que cultiva trigo, milho e feijão. “O atendimento pelo seguro foi muito bom, porque cada vez mais dependemos disso. Plantar sem seguro rural é um risco alto, pois diante da situação climática atual muitas vezes não temos controle. Então é de suma importância esse auxílio”, afirmou.

Desde 2023, cerca de R$ 18 bilhões em produção foram protegidos com apoio do Seguro Rural. A cada R$ 1 investido pelo Estado, em média R$ 60 em valor de produção agrícola, pecuária ou florestal são resguardados, reforçando a segurança e a continuidade do trabalho no campo.

O programa é executado em parceria com diversas seguradoras, o que permite ao produtor escolher a opção mais adequada à sua propriedade e cultura. É o caso de Manuel Polato, produtor de soja e tomate em Porto Ferreira, que contrata o seguro há sete anos para garantir a estabilidade da atividade.

Manuel relata que sua região foi afetada por chuvas e geadas nos últimos anos e que já acionou o seguro duas vezes. “O Seguro Rural ajuda muito a evitar perdas, principalmente na renda. O capital investido volta e não afeta o caixa da propriedade”, disse.

O secretário executivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), Felipe Alves, reforçou a importância da subvenção ao Seguro Rural e destacou o apoio ao produtor em um cenário de mudanças climáticas que afetam cada vez mais o agronegócio. “Ao reduzir o custo do seguro, o Estado assegura que o produtor tenha condições de reagir às perdas, preservar sua renda e seguir produzindo. O Seguro Rural deixou de ser apenas uma proteção financeira e passou a ser uma ferramenta essencial de resiliência climática, segurança alimentar e de permanência das famílias no campo”.

