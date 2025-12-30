Paço Municipal de Guarulhos foi invadido; fiação e equipamentos foram roubados

O Paço Municipal de Guarulhos foi alvo de duas invasões na segunda-feira (29), que resultaram no furto de equipamentos eletrônicos e materiais de infraestrutura. Os casos constam em boletins de ocorrência e relatórios internos de segurança.
As ocorrências foram registradas em setores administrativos do Paço Municipal, no bairro Bom Clima. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender as situações, e a Polícia Civil realizou perícia técnica nos locais.
De acordo com o registro policial, por volta das 9h, um encarregado de obras informou à Inspetoria do Paço Municipal o desaparecimento de rolos de fios de energia elétrica e duas barras de cobre, utilizados em serviços internos da Prefeitura. Uma ronda da GCM havia sido feita por volta das 6h30, sem que nenhuma irregularidade fosse identificada. O furto só foi percebido no início do expediente, quando os materiais não foram encontrados. O responsável foi orientado a registrar boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial.
Ainda na segunda-feira, a GCM foi acionada para atender outra invasão, desta vez em um setor da Subsecretaria de Comunicação. Durante vistoria realizada por chefias da administração municipal, foi constatado o furto de diversos itens, entre eles câmeras digitais e outros equipamentos eletrônicos. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial e comunicada ao comando da GCM e às chefias do Paço.
Os dois casos seguem sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias das invasões, possíveis falhas de segurança e se há relação entre as ocorrências registradas no mesmo dia. Até o momento, a Prefeitura de Guarulhos não se manifestou oficialmente sobre eventuais medidas adicionais de segurança.