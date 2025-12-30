Guarulhos vai adotar Operação Delegada para reforçar a segurança pública





A Prefeitura de Guarulhos planeja implantar a Operação Delegada como estratégia para ampliar o combate à criminalidade no município. A medida foi viabilizada com a sanção da Lei nº 8.445/2025 pelo prefeito Lucas Sanches (PL), que autoriza a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. O texto foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira (29).

A Operação Delegada, já consolidada na capital paulista e em outras cidades do estado, permite que policiais militares atuem em seus dias de folga mediante remuneração paga pelo município. A iniciativa fortalece o policiamento ostensivo e reduz a prática de trabalhos informais por parte dos agentes.

Segundo a administração municipal, o investimento previsto é de cerca de R$ 4 milhões por ano. O reforço policial deve atuar em diferentes frentes, como a prevenção de invasões, o combate ao comércio ambulante irregular e o enfrentamento ao tráfico de drogas.

Cada policial receberá R$ 360,84 por jornada de oito horas trabalhadas durante o período de folga, a título de gratificação. Embora a lei já esteja em vigor, o convênio entre a Prefeitura e o Estado ainda não foi formalizado e a expectativa é que a parceria seja efetivada no primeiro semestre de 2026.