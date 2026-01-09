Carreta do Museu Catavento percorre interior de SP nas férias levando ciência e cultura

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, promove a circulação de atividades culturais em diferentes regiões do estado através do “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, ação que integra o programa ‘CultSP na Estrada’.
Neste mês de férias, a carreta percorre as cidades de Araraquara, Descalvado, Brotas, Cordeirópolis, Limeira e encerra em Santa Bárbara D’Oeste levando experiências científicas e oficinas educativas, com visitação aberta das 8h30 às 17h30. Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para 60 m², o veículo reúne nove experimentos nas áreas de física, química, biologia, geografia e história. Essa adaptação leva ao interior e ao litoral pontos-chave da exposição fixa do Museu, ampliando o acesso à ciência de forma divertida e participativa.
Experiência do visitante
O circuito interno da carreta dura cerca de 25 minutos e pode receber até 20 pessoas por sessão. Quatro educadores acompanham os grupos, atuando como mediadores das experiências científicas sobre rodas.
Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaf (que deixa os cabelos em pé pela tensão elétrica), a bicicleta ergométrica geradora de energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e uma instalação que reproduz o canto de 30 espécies de aves brasileiras.
O veículo possui entrada com acessibilidade e ficará aberto à visitação das 8h30 às 17h30, podendo funcionar em qualquer dia da semana, conforme a cidade. Além disso, haverá oficinas educativas na área externa, em parceria com espaços culturais locais, reforçando a missão do Catavento de democratizar o conhecimento.
Confira a programação durante as férias:
- Araraquara – 5 a 9/1 – Praça Pedro de Toledo, s/n – Centro, Araraquara – SP
- Descalvado – 11 a 13/1 – Museu Público Municipal de Descalvado, R. Dom Pedro II – Vila Melki, Descalvado – SP
- Brotas – 15 a 17/1 – Praça Amador Simoes, Centro, Brotas – SP
- Cordeirópolis – 19 a 21/1 – Em frente ao coreto – Praça Jamil Abrahão Saad, Centro, Cordeirópolis – SP
- Limeira – 23 a 29/1 – R. Dr. José Botelho Veloso – Jardim Santa Cecilia, Limeira – SP
- Santa Bárbara d’Oeste – 29/1 a 1/2 – Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” – Rua João Lino, nº 362 – Praça 9 de Julho – Centro – Santa bárbara d’Oeste SP