Carreta do Museu Catavento percorre interior de SP nas férias levando ciência e cultura

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, promove a circulação de atividades culturais em diferentes regiões do estado através do “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, ação que integra o programa ‘CultSP na Estrada’.

Neste mês de férias, a carreta percorre as cidades de Araraquara, Descalvado, Brotas, Cordeirópolis, Limeira e encerra em Santa Bárbara D’Oeste levando experiências científicas e oficinas educativas, com visitação aberta das 8h30 às 17h30. Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para 60 m², o veículo reúne nove experimentos nas áreas de física, química, biologia, geografia e história. Essa adaptação leva ao interior e ao litoral pontos-chave da exposição fixa do Museu, ampliando o acesso à ciência de forma divertida e participativa.

Experiência do visitante

O circuito interno da carreta dura cerca de 25 minutos e pode receber até 20 pessoas por sessão. Quatro educadores acompanham os grupos, atuando como mediadores das experiências científicas sobre rodas.

Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaf (que deixa os cabelos em pé pela tensão elétrica), a bicicleta ergométrica geradora de energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e uma instalação que reproduz o canto de 30 espécies de aves brasileiras.

O veículo possui entrada com acessibilidade e ficará aberto à visitação das 8h30 às 17h30, podendo funcionar em qualquer dia da semana, conforme a cidade. Além disso, haverá oficinas educativas na área externa, em parceria com espaços culturais locais, reforçando a missão do Catavento de democratizar o conhecimento.

Confira a programação durante as férias: