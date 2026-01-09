Prefeitura recebe inscrições de mulheres com fibromialgia para vivências arteterapêuticas

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão recebe inscrições de mulheres com fibromialgia (síndrome que se manifesta com dor em todo o corpo, fadiga, ansiedade, ente outros sintomas) interessadas em participar de vivências arteterapêuticas na próxima quarta-feira (14), às 13h30, em sua sede (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo), próxima à praça Gilberto Van Mill, conhecida como praça das Pedras. As interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685.

A atividade incluirá técnicas de arteterapia como pintura com aquarela e relaxamento. O objetivo é proporcionar um lugar de encontro e relaxamento uma vez que a fibromialgia é caracterizada por sensação de dor crônica e os gatilhos para crises de dor são iniciados por estresse, fadiga e outras tensões emocionais.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.