Alunos com deficiência visual visitam Biblioteca Monteiro Lobato e Casarão da Nossa História

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, realizou nesta quinta-feira (8) a 14ª edição do projeto Rolezinho de Bengala e a primeira do ano para uma turma de alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), que visitou a exposição “Destino…Guarulhos” instalada na Biblioteca Monteiro Lobato e o Casarão da Nossa História, ambos no Centro.

A ideia do projeto implantado em 2025 é a de apresentar às pessoas com deficiência visual equipamentos e espaços públicos, promover atividades culturais e de lazer e proporcionar autonomia e inclusão para que possam sair de casa e conhecer diversos locais.

De acordo com a subsecretária Mayara Maia, esse projeto é importante porque acessibilidade não é só rampa e sinalização, é direito de viver a cidade por inteiro. Quando uma pessoa com deficiência visual consegue visitar uma biblioteca, uma exposição e um patrimônio histórico com segurança, mediação adequada, ela não está participando de uma atividade, ela exerce cidadania.

Acompanhado pela guia de turismo, Araçari Salles, o grupo pode tatear uma maquete da exposição sobre o trem da Cantareira que se baseia no livro do escritor guarulhense Silvio Ribeiro. Já o Casarão da Nossa História, construído em 1925, restaurado e entregue em meados de 2025, possui espaços que resgatam a história do município. Nele, as pessoas com deficiência visual tatearam a estrutura original das paredes mantidas no imóvel.

Aos 63 anos, o aluno Luiz Ricardo Diogo tem baixa visão e pela primeira vez participou do projeto e se emocionou ao conhecer a história do trem da Cantareira, que passava perto de sua casa.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.