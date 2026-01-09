Parque de Ciência e Tecnologia da USP oferece atividades interativas e gratuitas para toda a família nas férias

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP (CienTec) realiza a partir da próxima segunda (12) uma programação variada que combina ciência, meio ambiente e diversão. As atividades ocorrem de segunda a sábado, das 9h às 16h, e abrangem diferentes temas como astronomia, ecologia e história, oferecendo experiências para todas as idades. A programação segue até 31 de janeiro com entrada gratuita.

A diretora do Parque Cientec, Suzana Ursi, destaca que as atividades de férias são voltadas para toda família. “São atividades para todas as idades e que abarcam várias áreas do conhecimento. Uma de nossas prioridades é propiciar momentos de relação com a natureza, o que é tão raro nas grandes metrópoles, como São Paulo”.

Ao chegar no parque o visitante se depara com a Alameda do Sistema Solar, uma instalação ao ar livre que traz uma representação artística e informações científicas sobre o Sol e os planetas que o orbitam. A atividade é autoguiada.

Uma das atrações da programação é a Trilha Educativa, onde os visitantes podem explorar o ecossistema da Mata Atlântica, observando espécies nativas da flora e da fauna. Já em Solos o objetivo é ensinar sobre a formação e as características do solo, com experimentos e curiosidades, reforçando sua importância para a vida no planeta.

Entre as experiências mais curiosas está o Passeio das Abelhas, que apresenta as abelhas nativas do Brasil e suas peculiaridades. “Nossas abelhas não possuem ferrão, então é um passeio seguro que destaca a relevância da polinização e da conservação ambiental”, explica Suzana Ursi. O percurso também inclui visitas ao meliponário e à exposição Flores e Polinizadores.

No Laboratório de Microscopia o visitante conhecerá o mundo das células e verá, por exemplo, como é uma gota de água, o interior de uma folha, além de perceber as particularidades de organismos pequeninos como a pulga. Já no Espaço Geofísica você descobre porque a Terra é um planeta vivo. É possível conhecer a estrutura interna do planeta, terremotos, vulcões, descobrir como os continentes se deslocam e outras histórias.

O Passeio Histórico é uma viagem pelo passado do parque, destacando sua contribuição à meteorologia e astronomia na cidade de São Paulo. Entre as atividades estão visitas a prédios tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e a centenária luneta Zeiss.

O Planetário é outro destaque, com projeções imersivas de alta qualidade que simulam o céu noturno, oferece uma experiência sensorial única com imagens de astros, estrelas e constelações em uma relação de diálogo com a cultura humana, como a mitologia grega e a cultura indígena. A atração recebeu em 2025 um novo sistema de projeção de última geração que oferece visualização mais nítida e som de alta qualidade.

Para quem se interessa por física, a atividade Física no Cotidiano utiliza equipamentos interativos localizados no Jardim da Física, como o giroscópio humano e a gangorra solidária, permitindo ao público aprender enquanto brinca. Já na exposição Biomas do Brasil, os visitantes exploram os seis biomas brasileiros através de mosaicos, painéis explicativos e recursos de realidade aumentada.

Este ano a novidade é a exposição Luz e Vida, criada pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco, do Instituto de Biociências (IB) em parceria com o Centro de Pesquisa de Óptica e Fotônica, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Concebida para ser uma exposição itinerante, seu eixo temático é a luz e a sua importância para a vida na Terra. Interdisciplinar, foi pensada para apresentar diversos conteúdos, como a física e a biologia, contextualizados com os temas do cotidiano para facilitar a compreensão dos conceitos.

Confira a programação:

Segunda-feira

10h – Trilha Educativa

11h e 15h – Sessão de Planetário

12h – Exposição Biomas do Brasil e Museu Botânico

13h – Laboratório de Microscopia

14h – Passeio das Abelhas e Exposição Flores e Polinizadores

Terça-feira

10h – Alameda do Sistema Solar

11h e 15h – Sessão de Planetário

12h – Física no Cotidiano

13h – Exposição Interativa Luz e Vida

14h – Passeio Histórico

Quarta-feira

10h – Trilha Educativa

11h e 15h – Sessão de Planetário

12h – Solos

13h – Física no Cotidiano

14h – Passeio das Abelhas e Exposição flores e Polinizadores

Quinta-feira

10h – Física no Cotidiano

11h e 15h – Sessão de Planetário

12h – Exposição Biomas do Brasil e Museu Botânico

13h – Laboratório de Microscopia

14h – Exposição Interativa Luz e Vida

Sexta-feira

10h – Exposição Biomas do Brasil e Museu Botânico

11h e 15h – Sessão de Planetário

12h – Solos

13h – Espaço Geofísica

14h – Passeio das Abelhas e Exposição Flores e Polinizadores

Sábado

9h – Trilha Educativa

10h – Laboratório de Microscopia

11h e 15h – Sessão de Planetário

12h – Passeio Histórico

13h – Física no Cotidiano

14h – Exposição Interativa Luz e Vida

Serviço

O Parque de Ciência e Tecnologia da USP realiza a programação de férias de 12 a 31 de janeiro, de segunda a sábado, das 9h às 16h. O endereço é na Avenida Miguel Estefano, 4200, Água Funda, em São Paulo, em frente ao Zoológico de São Paulo. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Para participar das atividades, recomenda-se o uso de roupas leves, calçado fechado, protetor solar e levar garrafa d’água. O local não comercializa bebidas e alimentos, mas conta com área para piquenique.