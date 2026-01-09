Estação Verão agita Praia Grande com atividades ao ar livre e amistoso com campeões olímpicos

Atividades ao ar livre, muito esporte e um encontro memorável entre campeões olímpicos para uma partida de vôlei. Tudo isso gratuitamente. Essa é a Estação Verão, arena montada na praia da Guilhermina, na Praia Grande, que oferece um cardápio repleto de ótimas opções para quem quer passar a estação mais quente do ano em movimento.

Com apoio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, plataforma de financiamento do Governo do Estado de SP, o projeto conta em sua programação com atividades na piscina para o público em geral, campeonatos de vôlei de praia, futevôlei e beach tennis e um amistoso intitulado “Jogo das Estrelas”, marcado para o próximo dia 18, que reunirá os campeões olímpicos nas quadras Rodrigão, Fofão, Dante e Fabiana para um bate-bola na areia.

“Já são oito edições da Estação Verão. É um projeto muito importante para a cidade. Oferecemos toda a estrutura para o turista ou o próprio munícipe aproveitar o seu período de descanso praticando esporte. Para este ano, nossa expectativa é de que 180 mil pessoas passem pela arena”, comenta Marcelo Camargo, coordenador técnico da Associação Nacional de Desenvolvimento Esporte e Educação (ANDEE), organização responsável pela realização da Estação Verão.

A arena tem 3 mil m² de área útil e é composta por uma quadra principal, onde acontecem os torneios, duas piscinas, palco para dança e uma quadra de basquete 3×3 com superfície sintética. O espaço funciona de quinta a domingo até 1º de fevereiro, das 9h às 19h.

Divulgação

Confira a programação para o público:

Dos dias 7 a 11, 14 a 18, 21 a 25 e 28 a 31 de janeiro

11h às 13h – Hidroginástica e recreação infantil na piscina

10h30 – Aula de dança no palco

15h – Hidroginástica e aula de dança na piscina

16h – Aula de dança no palco

Confira a programação dos eventos especiais:

10 e 11/1 – Torneiro Interedes de Futevôlei da Liga Praiagrandense

17 e 18/1 – Copa São Paulo de Vôlei de Praia

18/1 – Jogo das Estrelas com os campeões olímpicos Rodrigão, Fofão, Dante e Fabiana

24 e 25/1 – Copa de Futevôlei

31/1 e 1/2 – Copa São Paulo de Beach Tennis