Férias CultSP destaca programação especial na capital, interior e litoral; confira

As férias de janeiro chegam com uma programação com muita diversão nos principais espaços culturais da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Na capital, espaços como o Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa e Museu das Culturas Indígenas resgatam a essência do “brincar na rua”, transformando pátios em quadras infláveis e pistas de dança. O Museu Catavento apresenta uma extensa programação na capital, além da ação itinerante por todo o estado “Museu Catavento: Ciência que vai até você”. Na Pina Contemporânea e Pina Luz acontecem oficinas, ações lúdicas, contação de histórias voltadas para crianças, jovens e famílias.

A diversão se estende com força total no interior e litoral, onde o público pode mergulhar na cultura cafeeira de Santos com oficinas de minibarista no Museu do Café, ou se conectar com as tradições indígenas em Tupã, no Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre. Em Brodoswki, o Museu Casa de Portinari conta com atividades como pula corda, bola de meia, pião, dança das cadeiras, morto-vivo, queimada, leitura, desenho livre com lápis de cor e tinta e brincadeiras de roda. Acompanhe a programação de férias acessando agendavivasp.com.br.

Confira a seguir os destaques da programação:

CAPITAL

Museu do Futebol

Férias no Museu

Entre 2 de janeiro e 1º de fevereiro, a programação acontece de terça a domingo, das 10h às 17h. Todos os dias haverá quadras infláveis, campinhos, oficinas e estações de brincadeiras que celebram o futebol de rua e a diversidade cultural presente no esporte ao redor do mundo. As atividades serão inspiradas em temas que remetem ao futebol nas ruas, à improvisação, história, ginga e copa do mundo. Entre as brincadeiras oferecidas, haverá jogos populares, oficinas de drible, pintura, grafite, dança e histórias do futebol, entre outras.

Aos sábados, o público também poderá participar de oficinas especiais conduzidas por artistas visuais participantes da exposição temporária ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, aproximando crianças e famílias das práticas criativas, visuais e expressivas que nascem das ruas, arquibancadas e torcidas sul-americanas. As pessoas participantes poderão levar para casa o que criarem durante as oficinas.

As atividades são organizadas em semanas temáticas, cada uma com propostas diferentes de oficinas

Data: 2 de janeiro e 1º de fevereiro

Horário: 10 às 17h

Endereço: Praça Charles Miller, s/n

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69458a46c2169e0c69e1e6b2

Museu da Língua Portuguesa

Estação Férias

Sob comando de artistas-educadores do coletivo?Agbalá?Conta, a Estação Férias de janeiro de 2026 promoverá ações que flertam com as culturas urbanas e a temática da mostra FUNK: Um grito de ousadia e liberdade, em cartaz no Museu.

De terça a domingo,?às 10h, 11h, 14h e 15h, serão oferecidas oficinas de rima, de grafite e de danças?urbanas, além de aulas de criação de lambes e pinturas corporais e adornos.? Brincadeiras tradicionais, como pular?corda, mãe da rua, barra manteiga e amarelinha, também estarão disponíveis?das 10h às 17h.?Para participar, não é preciso se inscrever: basta chegar e começar a brincar.?

Aos sábados, a?programação?do?Estação Férias?ganha duas ações especiais. No dia 10, o Projeto Giz realiza a?Intervenção e Vivência Pintar de Giz das 10h às 16h. A ação dos artistas Rafa Black e Tinho estimulará as crianças a criarem uma enorme obra coletiva usando como material o giz.

No dia 17, às 11h, é a vez do Grupo?Diladim?apresentar o espetáculo?Requebrando. Com direção de Lilian Martins, que assina a concepção coreógrafa com Munique Costa, a montagem cria um baile onde é possível dançar diferentes ritmos, incluindo funk.

Data/horário: 10 a 25 de janeiro, terça a domingo, das 10h às 17h

Endereço: Museu da Língua Portuguesa (Praça da Luz, s/nº)

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695fdc14bb7f48cf0d34e5b7

Museu das Culturas Indígenas

Férias na TAVA: Ninmangwá Djagwareté

Ninmangwá Djagwareté, a Brincadeira da Onça, mostra a dimensão lúdica dos povos indígenas da Abya Yala (América) e da cultura Guarani. Traz a importância de incorporar cultura, natureza, história e memória na educação.

A brincadeira promove desenvoltura e agilidade ao tomar decisões, aumento da disciplina e da velocidade de raciocínio. Ajuda a lidar com sentimento de perda e ganho, favorece a criatividade, a capacidade de resolução de problemas e une as pessoas.

O tabuleiro do jogo ficará disponível para uso livre do público no 4º andar junto à Exposição Temporária: “Mymba’i – pedindo licença aos espíritos, dialogando com a Mata Atlântica”.

Data/horário: 2 de janeiro a 1º de fevereiro (quinta a domingo), das 9h às 18h

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6942d73a7d28b759f032ebfb

Férias no Museu: brincar em família!

No Dia da Família no Museu, os Mestres de Saberes do MCI receberão famílias para um dia de brincadeiras e aprendizado. Jogo de arco e flecha, zarabatana, lateni, arapuca e badela integrarão a programação, além de um cantinho da literatura indígena. Com ingressos gratuitos, as famílias também podem visitar as exposições e entrar em contato com conhecimentos de povos originários.

Data/horário: 18 de janeiro, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Endereço: R. Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca – São Paulo/SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6942f8754b5d82dc0790eeaf

Museu Catavento

Exposição: Universo dos Astronautas



O Museu Catavento apresenta a exposição temporária “UNIVERSO DOS ASTRONAUTAS”, uma jornada fascinante pelas conquistas humanas além da Terra. A mostra convida o público a conhecer as etapas que marcaram a história das viagens espaciais, desde os primeiros lançamentos de foguetes até as atuais missões rumo a Marte. Com linguagem acessível e recursos visuais envolventes, a exposição destaca a carreira dos astronautas, revelando os desafios, treinamentos e curiosidades da vida fora do nosso planeta. O visitante poderá descobrir como vivem, se alimentam e realizam atividades em gravidade zero, além de conhecer personagens históricos que inspiraram gerações, como Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, Neil Armstrong e tantos outros pioneiros da exploração espacial.Mais do que uma celebração das conquistas científicas, “UNIVERSO DOS ASTRONAUTAS” busca despertar a curiosidade e o encantamento pelas descobertas que moldam o futuro da humanidade no cosmos.

Datas: até 01 de fevereiro

Horário: ao longo do dia

Local: Museu Catavento – Seção Astronomia | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68ff6ffda03ccdaa9d465400

Fluorescendo o espaço | Férias no Catavento



A expressão artística conecta-se à imaginação e ajuda a ampliar o conhecimento sobre os astros e sua luz. Com tintas fosforescentes, a oficina estimulará os sentidos ao criar acessórios que brilham no escuro. A atividade desenvolve coordenação motora, percepção de cores e criatividade, enquanto convida a explorar o brilho da galáxia.



Datas: 11 e 18 de janeiro

Horário: 10h30, 11h30 14h30, 15h30

Local: Sala Oficinas Educativas – subsolo | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69444cac084e9bd9c27da53f

Planetário | Férias no Catavento

O Planetário na programação de férias possibilita a divulgação científica de forma lúdica e imersiva, contribuindo para o estímulo à curiosidade, ao pensamento crítico e ao interesse pelas ciências, em especial a astronomia. Destaca-se, ainda, que 2026 foi instituído como o Ano do Universo no Museu Catavento, o que confere especial relevância à realização de ações voltadas à temática, fortalecendo a articulação da programação com agendas científicas e educativas.

Data: a partir de 06 de janeiro

Horário: 10h,11h,12h,13h,15h e 16h

Local: Área externa | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6952b2afcb15e97cc1a7b093

As “Quase Gêmeas” em Ouro Negro (Fábrica de Talentos) | Férias no Catavento

Ouro Negro se trata de um espetáculo musical com canções de artistas antigos e atuais, nacionais e internacionais, com o intuito de apresentar e enaltecer cantores negros ao público, cantores estes que construíram grandes carreiras com composições marcantes, mas que foram e ainda são poucos reconhecidos e valorizados pela sociedade.



Data: 06 de janeiro (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Área externa | | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69444e2c4b5d82dc0790eed5

Trupe BorboLetras – “Literatura na Calçada” (Fábrica de Talentos) | Férias no Catavento

Em LITERATURA NA CALÇADA a Trupe BorboLetras propõe uma intervenção artística literária que promove o incentivo à leitura por meio do brincar, com atividades de mediação de leitura, músicas, histórias, jogos e desafios. Com um acervo de livros com temas relevantes, o projeto reafirma a importância do respeito à diversidade na atualidade.



Data: 06 de janeiro (terça-feira)

Horário: 11h

Local: Área externa | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69444ed6a250c765c77fc6b3

Oficina de Fósseis | Férias no Catavento

Atividade educativa sobre fósseis e paleontologia.

Datas: 06 a 11 de janeiro (terça a domingo)

Horário: 10h, 11h, 14h e 16h

Local: Sala Oficinas TERRA | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69444fbe5b7a99649ab43221

Espetáculo de Mágica com Mágico Willy | Férias no Catavento



Preparem-se para um show divertido, interativo e cheio de surpresas! O Mágico Wily e seu inseparável companheiro, o carismático Galo Carijó, apresentam um espetáculo que mistura humor, ilusionismo e muita participação do público. Uma apresentação encantadora para toda a família!



Datas e horários: 6, 7, 10 e 11 de janeiro – 11h, 13h e 15h / 8 e 9 de janeiro – 15h

Local: Auditório | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694450884b5d82dc0790eed8

Oficina Adinkras | Férias no Catavento

Os participantes são convidados a mergulhar na rica cultura do povo Akan por meio dos símbolos Adinkra. Esses elementos também se fazem presentes no Brasil, revelando-se em diferentes aspectos do nosso cotidiano, como ornamentos arquitetônicos, estampas e outras expressões artísticas. Durante a oficina, os participantes utilizarão moldes e tinta para personalizar suas próprias Adinkras, dando cor a cada criação enquanto aprendem sobre os significados de cada símbolo, seus nomes e a herança cultural que representam.

Datas: 06 a 16 de janeiro (terça a sexta-feira)

Horário: 10h, 12h, 14h e 16h

Local: Sala Oficinas PISO SUPERIOR | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6944515b4b5d82dc0790eeda

Oficina Universo: Móbile Cósmico – Coletivo Fios de Nós | Férias no Catavento

Experiência lúdica e criativa inspirada no movimento cósmico, convidando o público a representar a dança dos planetas, estrelas e luas que compõem o céu. Cada participante criará seu próprio móbile cósmico com peças que se movem convidando para observar, criar e sentir o movimento do universo, unindo arte, ciência e imaginação.

Datas: 06 a 16 de janeiro (terça a sexta-feira)

Horário: 10h30, 13h30 e 15h30

Local: Sala Oficinas Educativas – subsolo | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69445304a250c765c77fc6b6

Oficina Desvendando Biomas | Férias no Catavento

Exploração da diversidade dos biomas brasileiros.

Datas: 06 a 31 de janeiro (terça a domingo)

Horário: 11h, 12h, 14h30 e 15h30

Local: Espaço Darwin | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694453f12e10084d8e94e44b

Foguete na mão – Programa Pequeno Cidadão | Férias no Catavento

Construa seu próprio foguete usando papel, criatividade e muita imaginação! Nesta divertida atividade, as crianças aprendem sobre ciência e movimento enquanto montam e decoram um foguete colorido que realmente voa.

Datas: 10, 17, 24 e 31 de janeiro

Horário: 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30

Local: Sala Oficinas Educativas – subsolo | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69445525084e9bd9c27da544

Fábio Lisboa – “Ciências em História” (Fábrica de Talentos) | Férias no Catavento

Num lado da Terra, uma cientista (que raramente erra) tenta resolver os problemas do mundo se encontra com uma menina (que só quer brincar). E quem sabe a pequena artista vai provar que brincadeira é coisa séria e um dia vai se transformar numa eminente cientista?

Data: 10 de janeiro (sábado)

Horário: 11h

Local: Área externa

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694456142e10084d8e94e451

Oficina Granado | Férias no Catavento

Oficina Infantil de Fantoches – Uma oficina criativa e divertida convida as crianças a montarem seus próprios fantoches. Oficina Infantil de Máscaras de Animais – Uma atividade lúdica e criativa convida as crianças a confeccionarem sua própria fantasia.

Datas: 10, 17 e 24 de janeiro (sábados)

Horário: 10h, 11h, 14h e 15h

Local: Sala Multiuso | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6952c7b2f20890d4aac8edce

Adriana Napoli – “Histórias ao Som de Rabeca” (Fábrica de Talentos) | Férias no Catavento

A rabeca é um instrumento da tradição oral que, assim como os contadores de histórias, tem personalidade e voz própria. Sua raiz popular está nos recitadores, nos músicos de rua e nas manifestações populares. A literatura e a rabeca, já caminharam juntas por diversas vezes.

Data: 13 de janeiro (terça-feira)

Horário: 11h

Local: Área externa

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69445a0e8448915df51f8320

Oficina de Terrário | Férias no Catavento

Realização de experimento em que é possível observar e compreender o ecossistema terrestre, seus ciclos e suas camadas. Durante a oficina, construiremos nosso pequeno ecossistema dentro de um pote de vidro que poderá ser levado para casa! Atividade contraindicada para pessoas com alergia à poeira. Será realizado o manuseio de terra, pedriscos e musgo.



Datas: 13 a 18 de janeiro (terça a domingo)

Horário: 10h, 12h, 14h e 16h

Local: Sala Oficinas TERRA | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69445e5d084e9bd9c27da546

Química em Show | Férias no Catavento

No espetáculo “Química em Show” jovens cientistas – monitores e educadores do Museu Catavento – mostrarão o que é a química no dia-a-dia com demonstrações dos diversos experimentos com fenômenos interessantes e atrativos, que vão desde misturar líquidos até segurar fogo com as próprias mãos sem se queimar. Os líquidos mudam de cor, os sólidos passam por variações e os gases são liberados. Além disso, será possível presenciar diferentes tipos de energia como a luz, o som e o calor e experiências como Luminol, Bomba de Hidrogênio com oxigênio, entre outros, que vão unir educação e diversão.



Datas e horários: 13, 17 e 18 de janeiro – 11h, 13h e 15h / 14, 15 e 16 de janeiro – 15h

Local: Auditório | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69445fb35b7a99649ab43227

Plantando Vida | Férias no Catavento

Desfrutando das ciências da natureza e promovendo maior contato e respeito, a oficina oferece um momento de cuidado e lazer, plantando e aprendendo mais sobre as hortaliças com uma visão sustentável e saudável. Dentro do passo a passo do plantio é possível personalizar os copinhos e no final os brotos podem ser levados para a casa.

Data: 13 a 30 janeiro (de terça a sexta)

Horário: 10h e 15h

Local: Claustro | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694461efa576502a941d4f68

Cia Terezinha – “Contos Populares” (Fábrica de Talentos) | Férias no Catavento

Esta é uma proposta de contação de histórias, com música ao vivo, bonecos e vários recursos lúdicos, inspirada em contos recolhidos por Câmara Cascudo, presentes no livro “Contos Tradicionais do Brasil” da editora Terra Brasilis.

Data: 20 de janeiro (terça-feira)

Horário: 11h

Local: Área externa

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694467558448915df51f8324

Criando Constelações | Férias no Catavento

Aprenda sobre as constelações e crie novas formas de conectar estrelas, explorando histórias, símbolos e o universo. A partir de materiais simples, os participantes projetarão o brilho de estrelas e usarão suas criatividades para criar constelações.

Datas: 20 a 23 de janeiro (terça a sexta)

Horário: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Local: Sala Oficinas PISO SUPERIOR | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69458cd94b5d82dc0790ef01

Sarau Serelepe com Baque CT | Férias no Catavento



Um encontro artístico cheio de leveza, ritmo e criatividade! O Sarau Serelepe convida crianças e famílias a vivenciarem músicas, poesias, jogos rítmicos e interações lúdicas que estimulam expressão, imaginação e participação coletiva. Uma celebração alegre e acessível da arte e da cultura para todas as idades.



Datas e horários: 20, 23, 24 e 25 de janeiro – 11h, 13h e 15h / 21 e 22 de janeiro – 15h

Local: Auditório | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69458e09a250c765c77fc6d8

Oficina Estrelas Bordadas – Coletivo Fios de Nós | Férias no Catavento



Um mergulho nas histórias e nos céus de diferentes povos que se orientam pela luz das constelações. A partir da escuta de narrativas que revelam o encantamento do universo — lendas indígenas e africanas — o público será sensibilizado para observar os céus, cada participante escolherá uma constelação impressa e criará seu próprio bordado sobre papel, dando forma e brilho às estrelas com linhas e pontos.

Datas: 20 a 30 de janeiro (terça a sexta-feira)

Horário: 10h30, 13h30 e 15h30

Local: Sala Oficinas Educativas – subsolo | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6945a35e2e10084d8e94e485

Cia Palavrear – “Atravessando o Atlântico” (Fábrica de Talentos) | Férias no Catavento

Um oceano separa o brasil do continente africano, mas muito mais nos une! Para além da história de dor e exploração, são tantas as heranças culturais que transparecem em nossas palavras, alimentos, crenças, cantos e contos. Nessa contação de histórias vamos compartilhar contos do imenso e diverso imaginário africano, que reverberam em nós em forma de ensinamentos e aprendizados.



Data: 24 de janeiro (sábado)

Horário: 11h

Local: Área externa | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6945a3f9c2169e0c69e1e6b8

Oficina Química em Casa | Férias no Catavento

Uma oficina prática e descomplicada para explorar a magia da química de forma segura! Os participantes realizam experiências fáceis de reproduzir em casa, como criação de slime, reações efervescentes, misturas coloridas e outras descobertas curiosas. Uma atividade leve, educativa e cheia de encanto científico para todas as idades.

Datas: 27 a 31 de janeiro (terça a sábado)

Horário: 10h, 11h, 14h e 15h

Local: Sala Oficinas TERRA | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6945a61602255bce4ec57e38

Planeta em Miniatura | Férias no Catavento

Já imaginou criar o seu próprio planeta?

Nesta oficina, os participantes irão criar planetas únicos enquanto aprendem conceitos básicos sobre o universo. Uma experiência que une ciência, arte e imaginação.

Atividade criativa e divertida para todas as idades.



Datas: 27 a 30 de janeiro (terça a sexta)

Horário: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Local: Sala Oficinas PISO SUPERIOR | Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo – SP

Retirar senha no site

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6945a6997d28b759f032ec57

Morgana – “Histórias Cantadas” (Fábrica de Talentos) | Férias no Catavento

“Histórias cantadas com morgana rosa” é uma contação de histórias musicada e teatralizada. A partir de um quiz musical – a atriz/narradora – desdobra histórias interpretando distintos personagens de contos populares que são narrados, cantados e musicados ao som de seu violão.

Data: 31 de janeiro (sábado)

Horário: 11h

Local: Área externa

Atividade gratuita

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6945a7007d28b759f032ec59

Museu das Favelas

Di Quebradinha – Programação de férias

Fruto da parceria entre os setores de Educação e Programação Cultural, o projeto Di quebradinha ocupa o Museu das Favelas com a energia das brincadeiras de rua. Através de jogos coletivos e oficinas inspiradas no universo das favelas, o projeto cria um ambiente acolhedor e inclusivo, unindo todas as idades em torno da diversão e do conhecimento compartilhado.

Data/horário: dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de janeiro, das 14:00 às 16:30

Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo – SP

Da Ponte Pra Cá: As Histórias Que a Cidade Não Conta

Visita mediada que conecta a localização e o acervo do Museu das Favelas a diálogos sobre reparação histórica — material e imaterial — e direito à memória das populações negras, indígenas e periféricas na construção da identidade brasileira.

Data/horário: 24 de janeiro, das 14h às 16h30

Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo – SP

Festa de Favela: Baile da Perifanálise

Em janeiro, o Museu das Favelas, em parceria com o Encontro Cultural Perifanálise, realiza mais uma edição da Festa de Favela: Baile da Perifanálise. O encontro celebra a memória, a dança, a música e a criação periférica, reafirmando o baile como espaço de afeto, movimento e construção coletiva.

Data/horário: 25 de janeiro, das 13:30 às 17:00

Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events?query=favelas

Pinacoteca de São Paulo

Férias na Pina

Ao longo do mês de janeiro, o público poderá participar de oficinas, visitas educativas, ações lúdicas, contações de histórias, experimentações artísticas e atividades musicais, sempre em diálogo com o acervo e as exposições temporárias. A programação educativa especial de férias conta com atividades voltadas para crianças, jovens e famílias, distribuídas entre a Pina Luz e a Pina Contemporânea. As atividades acontecem entre 2 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, em diferentes dias e horários.

A maioria das ações é gratuita, com participação por ordem de chegada ou mediante retirada de senha 30 minutos antes do início, conforme indicado em cada atividade. As faixas etárias variam a partir de 3, 5, 7, 10 ou 12 anos, sempre com a presença de responsáveis quando necessário.

Data e horário: de 2 a 31 de janeiro, horários variados a partir das 10h e até às 18h

Endereço: Praça da Luz, 2 (Pinacoteca Luz) e Av. Tiradentes, 273 (Pinacoteca Contemporânea)

Mais informações no site: https://pinacoteca.org.br/programacao/tipo/atividades/.

Teatro Sergio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Carnaval Lírico

Prepare-se para uma noite onde os clássicos das canções do carnaval encontram o cantar lírico com elegância, poesia e muito swing! Neste sarau especial celebramos o CARNAVAL BRASILEIRO de modo diferente, intimista, mais afetivo para letras e melodias que convidam a dançar, mas também apontam para a beleza do canto, música e reflexão. Juliana Taino dá vida às melodias com sua voz poderosa de mezzosoprano. Flavio Lago, maestro experiente, assume o piano e a direção musical com a sofisticação que só ele sabe imprimir. Midney Nunes faz os arranjos e também traz o brilho do trompete, com aquele tempero especial. Andres Santos Jr. comanda a narração poética e a direção de palco, com sua presença cênica que prende, emociona e transporta.

Data/horário: 27/01 às 19h

Endereço: Rua Rui Barbosa ,153 Bela Vista- SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d1a6dcb15e97cc1a7b10a

O Mundo do Circo SP

No Ritmo da Magia

Um espetáculo de magia moderna, com muita influência de clássicos do circo ao ritmo de música e interação com público.

Data/horário: 31/01/2026 às 17h

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru

Mais informações: https://amigosdaarte.org.br/agenda-equipamento/no-ritmo-da-magia/

Império Cirkus, Peri do Sonho à Realidade

Traz um espetáculo encantador e cheio de encantos onde o riso e a emoção se faz presente em cada momento.

Data/horário: 08,10,11,14,15,17,18,21,22,24 e 25/01/2026 , Quartas e quintas ás 11 e 14 hrs , sábados e domingos as 17 hrs

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru

Mais informações: https://amigosdaarte.org.br/agenda-equipamento/peri-do-sonho-a-realidade-2

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Férias na Biblioteca

Durante as férias, a Biblioteca se transforma em um espaço cheio de energia e criatividade! O programa Férias na Biblioteca oferece atividades lúdicas, recreativas e coletivas pensadas para proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e jovens.

As dinâmicas foram cuidadosamente planejadas para estimular o trabalho em equipe, o respeito, o espírito esportivo e, claro, garantir muita diversão e movimento. Tudo isso em um ambiente saudável, acolhedor e seguro, onde cada participante poderá explorar novas experiências, fazer amigos e descobrir o prazer de aprender brincando.

Data/horário: 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de janeiro | 15h às 16h15

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, 05319-000

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d511a66559dcbe6c3fc9f

Casa das Rosas

Pescaria de Curiosidades

A atividade propõe uma experiência lúdica em que os participantes aprendem sobre temáticas relacionadas ao museu enquanto pescam na fonte do jardim. A dinâmica incentiva a curiosidade, o interesse pelo espaço e a apropriação de informações sobre a história e os elementos que compõem a Casa das Rosas.

Data/horário: 31/01, das 14:30 às 16h

Endereço: Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01311-000, Brasil

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694ebe7abd3c33be65d31e62

Casa Guilherme de Almeida

Brincando de heraldista: oficina de criação de brasões

A oficina tem como interesse aprofundar-se na temática da Heráldica por meio do acervo da Casa Guilherme de Almeida. Dentre suas diversas atuações, o poeta também se dedicou à arte de pesquisar, interpretar e desenvolver brasões, com destaque para o da cidade de São Paulo, oficializado em 1917, e o brasão do estado de Brasília, que foi criado por Guilherme à convite direto de Juscelino Kubitschek, em 1960.

A oficina irá expor além dos brasões referentes à casa Guilherme de Almeida, outros símbolos marcantes da cultura Pop, como aqueles que representam times de futebol, instituições fictícias (as casas da escola de Hogwarts em Harry Potter (2001); os reinos em Game of Thrones (2011)), ou sobrenomes. Posteriormente, irá convidar os participantes a produzirem o próprio brasão de sua família, sua escola, seu clube, ou algo que seja pessoalmente interessante para eles. Caso queiram, também poderão reproduzir brasões que eles gostam, como por exemplo, o do próprio time de futebol. Assim, a proposta integra questões pertinentes ao acervo da casa, enquanto convida os visitantes a desfrutarem um momento de reflexão e criatividade.

Data/horário: 10/01, das 14h30 às 16h

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694ea750dc300b8dea06ff50

Autorretrato: identidade em traços

Esta oficina propõe um mergulho sensível no universo Museu-Casa Guilherme de Almeida, utilizando o acervo como ponto de partida para uma autodescoberta estética. A atividade se inicia com uma visita mediada focada exclusivamente na observação dos diversos retratos que compõem a coleção, analisando não apenas a técnica dos artistas, mas as expressões, as vestimentas e a atmosfera que envolve as figuras de Guilherme e Baby. Após essa imersão visual, os participantes são convidados a inverter o olhar do acervo para si mesmos. Com o auxílio de espelhos individuais e materiais de desenho, cada integrante inicia a produção de seu próprio autorretrato.

Data/horário: 17/01, das 14:30 às 16h

Endereço: R. Macapá, 187 – Sumaré, São Paulo – SP, 01251-080, Brasil

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694ea83c755cb49b1e9eb70b

Casa Mário de Andrade

O poder sobrenatural de contar histórias

A atividade é realizada em parceria entre o Núcleo Educativo da Casa Mário de Andrade e o projeto “O que te assombra? ”, propondo uma experiência educativa que articula patrimônio cultural, memória urbana e narrativas do imaginário popular brasileiro. A ação parte da apresentação histórica da Casa Mário de Andrade e de sua relação com o bairro da Barra Funda, território marcado por processos sociais, culturais e simbólicos que dialogam com a formação da cidade de São Paulo.

Na sequência, o projeto “O que te assombra? ” conduzirá uma atividade voltada às lendas urbanas e ao folclore brasileiro, com destaque para a figura do lobisomem, explorando mitos, crenças populares e narrativas orais como expressões da cultura imaterial. A proposta valoriza o encontro entre história, território e imaginário coletivo, estimulando leituras sensíveis e críticas sobre o medo, o fantástico e suas relações com o cotidiano urbano.

Data/horário: 10/01, das 16h às 17h30

Endereço: R. Lopes Chaves, 546 – Barra Funda, São Paulo – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694ea8fd8f6559b0bd90208e

Brincar, pintar e criar com tintas naturais

Nesta atividade, os participantes serão convidados a experimentar a pintura a partir de pigmentos naturais em pó, como beterraba, cúrcuma, espinafre, cacau e farinha de uva, explorando suas tonalidades, texturas e possibilidades expressivas. A proposta estimula a observação atenta das cores extraídas de elementos do cotidiano e da natureza, valorizando processos artesanais e experimentais de criação.

Data/horário: 31/01, das 14:30 às 14h

Endereço: R. Lopes Chaves, 546 – Barra Funda, São Paulo – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/694ebd078f6559b0bd902093

INTERIOR

Carreta “Museu Catavento: Ciência que vai até você” pelo Estado de São Paulo

Neste mês de férias, a carreta percorre as cidades de Araraquara, Descalvado, Brotas, Cordeirópolis, Limeira e encerra em Santa Bárbara D’Oeste levando experiências científicas e oficinas educativas. Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para 60 m², o veículo reúne nove experimentos nas áreas de física, química, biologia, geografia e história. Essa adaptação leva pontos-chave da exposição fixa do Museu, ampliando o acesso à ciência de forma divertida e participativa.

Araraquara

Data: 5 a 9/1

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Praça Pedro de Toledo, s/n – Centro, Araraquara – SP, 14801-340



Descalvado

Data: 11 a 13/1

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Museu Público Municipal de Descalvado, R. Dom Pedro II – Vila Melki, Descalvado – SP, 13690-000



Brotas

Data: 15 a 17/1

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Praça Amador Simões, Centro, Brotas – SP, 17380-000

Cordeirópolis

Data: 19 a 21/1

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Em frente ao coreto – Praça Jamil Abrahão Saad, Centro, Cordeirópolis – SP, 13490-000



Limeira

Data: 23 a 29/1

Horário: 8h30 às 17h30

Local: R. Dr. José Botelho Veloso – Jardim Santa Cecília, Limeira – SP, 13480-729



Santa Bárbara d’Oeste

Data: 29/1 a 1/2

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” – Rua João Lino, nº 362 – Praça 9 de Julho – Centro – Santa Bárbara d’Oeste SP. CEP:13450-000

Acompanhe a programação da Carreta no site: www.museucatavento.org.br/carreta-cultsp-na-estrada



Museu do Café (Santos)

Espaço Café com Leite

O espaço infantil de férias conta com atividades para crianças de todas as idades, com jogos educativos, brinquedos, espaço para leitura, oficina de minibarista, entre outros, além do “Cafezalzinho”, uma área lúdica e interativa dedicada à temática da cafeicultura, proporcionando diversão e aprendizado em uma minifazenda.

Data/horário: 07/01 a 01/02/2026 (de quarta a domingo), das 11h às 17h

Endereço: R. XV de Novembro, 95 – Santos – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6942e20fc2169e0c69e1e65c

Oficina de Café Dalgona

Nesta oficina, os participantes preparam a clássica espuma de café dalgona — adaptada especialmente para o público infantil — explorando texturas, aromas e os passos de uma receita simples. Ao final, cada criança monta sua própria bebida, decorando e personalizando do jeito que preferir.

Data/horário: 10 e 18/01/2026, às 15h

Endereço: R. XV de Novembro, 95 – Santos – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6942e4c85b7a99649ab43209

Oficina de Bottons, Zines & Cia

As crianças são convidadas a experimentar diferentes técnicas gráficas, como desenho, colagem e montagem, para produzir bottons, minizines e outros pequenos objetos personalizados.

Data/horário: 11/01 e 01/02/2026, às 15h

Endereço: R. XV de Novembro, 95 – Santos – SP

Link da Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6942e5952e10084d8e94e423

Oficina de Minibarista

As crianças irão explorar o mundo dos cafés de maneira divertida e educativa. Elas aprenderão sobre diferentes tipos de grãos, métodos de preparo e poderão criar suas próprias bebidas, com desenhos especiais a partir de moldes de estêncil.

Data/horário: 25 e 31/01, às 15h

Endereço: R. XV de Novembro, 95 – Santos – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6942e64dc2169e0c69e1e65e

Teatro Estadual de Araras

Existe Vida Após o Casamento (Stand Up)

Você já se perguntou como é a vida depois do “felizes para sempre”? Jonathan Nemer volta aos palcos com um show inédito, revelando as verdades (e risadas) da vida a dois, das senhas do celular às discussões sobre toalha molhada. Solteiros descobrem que casamento não é conto de fadas; casados percebem que o caos é compartilhado; enrolados correm contra o tempo. Se rir é o melhor remédio, esse show é praticamente um plano de saúde. “Existe Vida Após o Casamento” – para quem ama, já amou ou está quase desistindo

Data/horário: 27/01 às 20h

Endereço: Avenida Dona Renata , 4901 Centro de Araras

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d29e0dc300b8dea06ffe3

Diogo Almeida em Volta as aulas 2026

Volta às Aulas é o show ideal para quem está querendo começar o ano rindo! No show inédito, Diogo Almeida retorna aos palcos, junto com a professora Marli e outros personagens, para contar histórias , sobre o universo pedagógico e transformar em muitas risadas o momento mais temido do calendário escolar, o fim das férias. Convide a quadrilha pedagógica e comece o ano rindo muito!

Data/horário: 28/01 às 19h30 (primeira sessão) as 21h30 (segunda sessão)

Endereço: Avenida Dona Renata , 4901 Centro de Araras

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d2352ea24cbdd1fd1a09c

Museu Casa de Portinari (Brodowski)

Férias no Museu: BrinCandinho

O Museu Casa de Portinari promove diversas atividades durante o período de férias da criançada. Além de oficinas, são propostas brincadeiras como pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, quebra-cabeças, amarelinha, peteca, jogo da memória, brinquedos pedagógicos, dança das cadeiras, morto-vivo, queimada, leitura, desenho livre com lápis de cor e tinta e brincadeiras de roda. Em caso de chuva, as atividades serão suspensas.

Data/horário: 06 a 25 de janeiro (terça a domingo), das 10h às 16h

Endereço: Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP

Link da Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69454c89a576502a941d4f79

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão)

Férias no Museu: Jogos Educativos

Como parte da programação de férias, o Museu e Auditório promovem a atividade “Jogos Educativos”, que apresenta ao público propostas lúdicas desenvolvidas pelo Núcleo Educativo a partir dos eixos Arte, Música e Natureza. A iniciativa estimula a interação com o acervo e o espaço por meio de experiências acessíveis e participativas.

Entre as ações, estão quebra-cabeças inspirados em obras de Felícia Leirner, o “Dominó de Esculturas”, que convida os visitantes a conhecerem aspectos do acervo de forma dinâmica, e o “Jogo da Memória Musical”. A programação inclui ainda atividades voltadas ao reconhecimento de animais e plantas da Mata Atlântica, com desenhos para colorir. As propostas ficam disponíveis ao longo do dia, permitindo que o público participe conforme seu tempo de visita.

Data/horário: 4, 11, 18 e 25 de janeiro (domingos), às 11h e às 15h

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6946df293250db167a7bff6b



Férias no Museu: Brincando Com as Notas Musicais

Durante o período de férias, o Núcleo Educativo promove a oficina “Brincando com as Notas Musicais”, que apresenta ao público noções básicas de reconhecimento das notas de forma acessível e interativa. A atividade utiliza o kit de escala diatônica Boomwhackers, composto por tubos sonoros que permitem a execução de diferentes canções, estimulando a percepção musical por meio da experimentação coletiva.

Data/horário: 8, 15, 22 e 29 de janeiro, às 11h e às 15h

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6946e2252d45c6b5869d93bc

Férias no Museu: Chaveiro Ambiental

O Núcleo Educativo promove, às sextas-feiras de janeiro, a atividade “Chaveiro Ambiental”, que propõe a criação de peças artesanais inspiradas nos elementos naturais do espaço. A ação convida os participantes a registrar, em cerâmica fria, impressões de troncos de árvores, flores e folhas, resultando em um objeto que remete à relação entre natureza, memória e criação manual.

A proposta integra a programação de férias e oferece uma experiência criativa que valoriza a observação do ambiente e o contato com materiais artísticos, a partir de referências presentes no próprio Museu Felícia Leirner.

Data/horário: 9, 16, 23 e 30 de janeiro, às 11h e às 15h

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6946eb52dc300b8dea06ff13

Férias no Museu: Adriano Lobão

Adriano Lobão traz um repertório que passeia pelo melhor do Pop Rock Nacional e da MPB. Com muita versatilidade e profissionalismo, esbanja energia de palco, interação com o público e uma seleção musical que atravessa gerações, é garantia de animação e emoção em qualquer evento do início ao fim.

Data/horário: 10 de janeiro, às 11h30

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6947ec032d45c6b5869d93cd

Férias no Museu: Rafael Gonzá

Um passeio pela música brasileira por meio da viola caipira. Rafael Gonzá traz consigo a autenticidade de suas criações e interpretações para outras vertentes da música brasileira. Em “Passeio do Lobo Guará”, podemos desfrutar da música do interior do país, em composições de Almir Sater, Mário Zan, Pena Branca e Xavantinho, caminhando para os forrós de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu. Tudo temperado com os timbres da viola de 10 cordas, incluindo músicas de sua própria autoria.

Data/horário: 17 de janeiro, às 11h

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6947ec6c8f6559b0bd90204e

Férias no Museu: “Corda, Canto e Chão”, com Fabrício dos Santos e Zé Helder

O violonista Fabrício dos Santos e o violeiro Zé Helder apresentam um encontro de vivências, unindo composições autorais e releituras de canções consagradas. O show é um convite para um encontro musical que celebra os elementos da natureza e a riqueza da música contemporânea.

Com arranjos que exploram a profundidade do violão e da viola caipira, o repertório traça um caminho entre tradição e inovação, evocando paisagens sonoras que conectam o público às raízes culturais e ao ambiente ao seu redor. As canções dialogam com sentimentos de pertencimento, reflexão e conexão, criando uma experiência artística sensorial e poética.

Data/horário: 24 de janeiro, às 11h

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6947eddbf20890d4aac8ed78

Férias no Museu: Leka Oliveira – Voz e Violão

Nesta programação musical do projeto Férias no Museu, o Museu e Auditório recebem a cantora Leka Oliveira. Com uma apresentação que transmite mais do que apenas canções, a artista promete tornar o momento especial e memorável através de um ambiente aconchegante e intimista.

Data/horário: 31 de janeiro, às 11h

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6947eed63250db167a7bff75

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã)

Brincar de Antigamente: Gincana de Brincadeiras Tradicionais

A oficina “Brincar de Antigamente” convida as crianças para uma animada gincana cultural com o resgate de brincadeiras clássicas, como a corrida de saco, entre outras. A proposta é mostrar como essas brincadeiras, passadas de geração em geração, unem pessoas, despertam a criatividade e valorizam o brincar coletivo.

Data/horário: 8 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d3f2066559dcbe6c3fc98

Traços e Vozes: Criando a Nossa História

Para soltar a imaginação em um cenário repleto de histórias, nesta proposta cada criança assume o papel de artista e narradora. Os participantes receberão folhas e materiais de desenho para criar uma obra inspirada em algo observado e aprendido no Museu Índia Vanuíre. A referência pode ser um personagem histórico, um objeto antigo, um espaço do Museu ou mesmo uma ideia que surja durante a visita.

Depois do desenho, é o momento da narrativa. Cada criança compartilha sua história, explicando o que representou e a importância daquele elemento em sua criação. A atividade estimula a criatividade, a observação e a expressão oral, mostrando que a história pode ser contada de muitas formas, inclusive por meio da imaginação e do olhar de cada um.

Data/horário: 9 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d3fe68f6559b0bd902123

Sons e Saberes Krenak: Brincos, Flautas e Tradições

Como parte da programação especial Férias no Museu, o Museu Índia Vanuíre promove uma vivência voltada ao público infantil com a participação de uma representante do povo Krenak. Na oficina, a convidada apresenta, de forma prática e acessível, o processo de confecção de brincos artesanais inspirados na cultura de seu povo, a partir do uso de elementos simbólicos e naturais.

A atividade inclui ainda a apresentação da flauta tradicional Krenak, por meio da qual as crianças entram em contato com melodias ancestrais e conhecem histórias e significados ligados a esse instrumento na cultura indígena. A proposta estimula a escuta, a curiosidade e o contato respeitoso com saberes tradicionais.

Data/horário: 14 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d4390a733e7ae7ae5338c

Oficina “Histórias que Vivem”: Contos Krenak e Artesanato com Gerson Damaceno

Dentro da programação especial Férias no Museu, o Museu Índia Vanuíre convida o público infantil para uma manhã de encantamento e criação com o indígena Gerson Damaceno, do povo Krenak.

A atividade começa com uma contação de história tradicional, onde Gerson compartilha narrativas de seu povo que atravessam gerações, trazendo ensinamentos sobre a natureza, os espíritos e a convivência entre os seres.

Data/horário: 15 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d44f33250db167a7c006d

Oficina de Instrumentos Musicais

Os instrumentos musicais têm um papel central nas cerimônias, nos rituais e nas celebrações indígenas. Nesta oficina, os participantes aprendem sobre o significado dos sons e produzem instrumentos simples, explorando ritmos e movimentos culturais que atravessam diferentes povos.

Data/horário: 16 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d4583a733e7ae7ae5338f

Oficina de Brinquedos Tradicionais

Inspirada nas brincadeiras das crianças indígenas, esta oficina ensina a produzir brinquedos simples utilizando materiais acessíveis e recicláveis. A proposta estimula a criatividade, o cuidado com o meio ambiente e o entendimento de que o brincar é uma forma de aprender e transmitir cultura.

Data/horário: 20 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d4692bd3c33be65d31eec

Miniolimpíadas de Saberes

Atividade educativa composta por perguntas, jogos e desafios sobre história, cultura, meio ambiente, línguas e patrimônios indígenas. Além de divertida, a proposta estimula o aprendizado, o pensamento crítico e o trabalho em equipe.

Data/horário: 21 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d47193250db167a7c0071

Oficina de Língua e Expressões Indígenas

Nesta atividade, os participantes entram em contato com palavras, saudações e expressões básicas de línguas indígenas presentes na região, como o Terena, Kaingang e Tupi-Guarani. A oficina apresenta a importância das línguas como forma de resistência cultural e promove a aproximação dos visitantes com diferentes formas de falar e sentir o mundo.

Data/horário: 22 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d4789dc300b8dea06fff2

Oficina de pintura e confecção de artesanatos indígenas

Nesta oficina, as crianças serão pintadas com desenhos tradicionais, aprendendo sobre os símbolos e cores que fazem parte da cultura Krenak.

Após esse momento de conexão com a arte corporal, o indígena Lucas Damaceno ensinará as crianças a confeccionarem um artesanato indígena. Usando materiais simples e naturais, como sementes e linhas, elas criarão objetos como pulseiras, colares e brincos.

Data/horário: 23 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d47f4a733e7ae7ae53394

Jogos e Brincadeiras Indígenas

Por meio de brincadeiras tradicionais, os participantes poderão aprender sobre as culturas indígenas, além de vivenciar momentos de diversão e interação social.

Data/horário: 27 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d48a3a733e7ae7ae53396

Arte Indígena com Dirce Jorge

Na “Oficina Criativa: Arte Indígena”, a artesã e liderança Kaingang Dirce Jorge irá compartilhar saberes tradicionais de seu povo por meio da confecção de chaveiros, brincos e pulseiras inspirados nas culturas indígenas.

Além de aprender técnicas de criação com sementes e materiais acessíveis, as crianças terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os significados, os símbolos e as histórias presentes nesses elementos artísticos que fazem parte da identidade dos povos originários.

Data/horário: 28 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d49341855da75482a07ac

Oficina de Grafismo e Pintura Corporal

O grafismo indígena é uma forma de comunicação e identidade. Nesta atividade, os participantes conhecem os significados presentes nos desenhos tradicionais, experimentam traços e padrões e produzem seus próprios grafismos em papel ou tintas naturais. Cada participante cria um pequeno painel inspirado na estética e na simbologia dos povos indígenas.

Data/horário: 30 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Link da Agenda Viva SP para mais informações: https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/695d49dd3250db167a7c0074